ЗМІ: Ремонт мосту на трасі Одеса-Рені подорожчав на 50%

Нова угода передбачає термін виконання робіт до 30 квітня 2018 року

Проект ремонту моста на трасі Одеса-Рені переглянули в бік збільшення вартості на 47%. Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на дані в системі «Прозорро». Служба автомобільних доріг в Одеській області уклала додаткову угоду з «Мостобудівельним загоном №112» на проведення додаткових робіт з



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Нова угода передбачає термін виконання робіт до 30 квітня 2018 року

Проект ремонту моста на трасі Одеса-Рені переглянули в бік збільшення вартості на 47%. Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на дані в системі «Прозорро».

Служба автомобільних доріг в Одеській області уклала додаткову угоду з «Мостобудівельним загоном №112» на проведення додаткових робіт з капітального ремонту мосту на автодорозі М-15 Одеса-Рені за 32,32 млн грн.

У листопаді 2016 року фірма виграла тендер на ремонт цього ж мосту за 67,96 млн грн.

Однак під час ремонту знадобилося відкоригувати проект через уточнення геологічних вишукувань, зміни технології перебудови інженерних комунікацій, відмову від влаштування грунто-щебеневих паль.

Нова угода передбачає термін виконання робіт до 30 квітня 2018 року.

Як зазначає видання, як і в попередній закупівлі підсумкова відомість ресурсів і кошторису не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими.

Сума обох угод становить 100,27 млн грн, що на 47% більше ціни першої угоди.

Броварська фірма «Мостобудівельний загін №112» є правонаступницею однойменного дочірнього підприємства «Мостобуд» екс-нардепа від Партії регіонів Володимира Продівуса.

Зараз її засновником є вінницьке «Меткон Плюс» В'ячеслава Бабицького зі статутним капіталом 1 тис. грн.

Бабицький керує ТОВ «Промбудсервіс 2005» Вікторії Яворської - помічниці Продівуса.

Аналогічні договори на будівництво Подільського моста і розв'язки на Московській площі в Києві теж були укладені з генпідрядником «Мостобудом».

Всього з 2011 року «Мостобудівельний загін №112» виграв тендерів на 272,65 млн грн.

Нагадаємо, у Міністерстві інфраструктури висловлюються за те, щоб з'єднати бетонною дорогою 13 морських портів країни - від Рені до Маріуполя.