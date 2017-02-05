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    ЗМІ: Ремонт мосту на трасі Одеса-Рені подорожчав на 50%

    Нова угода передбачає термін виконання робіт до 30 квітня 2018 року
    Проект ремонту моста на трасі Одеса-Рені переглянули в бік збільшення вартості на 47%. Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на дані в системі «Прозорро». Служба автомобільних доріг в Одеській області уклала додаткову угоду з «Мостобудівельним загоном №112» на проведення додаткових робіт з
    • Сьогодні, 14:17
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    Нова угода передбачає термін виконання робіт до 30 квітня 2018 року

    Проект ремонту моста на трасі Одеса-Рені переглянули в бік збільшення вартості на 47%. Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на дані в системі «Прозорро».

    Служба автомобільних доріг в Одеській області уклала додаткову угоду з «Мостобудівельним загоном №112» на проведення додаткових робіт з капітального ремонту мосту на автодорозі М-15 Одеса-Рені за 32,32 млн грн.

    У листопаді 2016 року фірма виграла тендер на ремонт цього ж мосту за 67,96 млн грн.

    Однак під час ремонту знадобилося відкоригувати проект через уточнення геологічних вишукувань, зміни технології перебудови інженерних комунікацій, відмову від влаштування грунто-щебеневих паль.

    Нова угода передбачає термін виконання робіт до 30 квітня 2018 року.

    Як зазначає видання, як і в попередній закупівлі підсумкова відомість ресурсів і кошторису не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими.

    Сума обох угод становить 100,27 млн грн, що на 47% більше ціни першої угоди.

    Броварська фірма «Мостобудівельний загін №112» є правонаступницею однойменного дочірнього підприємства «Мостобуд» екс-нардепа від Партії регіонів Володимира Продівуса.

    Зараз її засновником є вінницьке «Меткон Плюс» В'ячеслава Бабицького зі статутним капіталом 1 тис. грн.

    Бабицький керує ТОВ «Промбудсервіс 2005» Вікторії Яворської - помічниці Продівуса.

     Аналогічні договори на будівництво Подільського моста і розв'язки на Московській площі в Києві теж були укладені з генпідрядником «Мостобудом».

    Всього з 2011 року «Мостобудівельний загін №112» виграв тендерів на 272,65 млн грн.

    Нагадаємо, у Міністерстві інфраструктури висловлюються за те, щоб з'єднати бетонною дорогою 13 морських портів країни - від Рені до Маріуполя.

     

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