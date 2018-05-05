ЗМІ: Родина головного інспектора-фіскала Одещини скуповує автомобілі Tesla

Загальна вартість покупок родини фіскала може сягати сотні тисяч доларів

Дружина, брат і батько головного інспектора ГУ Державної фіскальної служби в Одеській області Василя Тарараки у 2017-2018 роках стали власниками трьох люксових електрокарів марки Tesla. Про це повідомляє «Декларації», пише bihus.info. Згідно з декларацією фіскала, у 2017 році його дружина Ганна придбала автомобіль Tesla Model S 2014 р.



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колаж bihus.info Родина головного інспектора-фіскала Одещини Василя Тарараки

Загальна вартість покупок родини фіскала може сягати сотні тисяч доларів

Дружина, брат і батько головного інспектора ГУ Державної фіскальної служби в Одеській області Василя Тарараки у 2017-2018 роках стали власниками трьох люксових електрокарів марки Tesla. Про це повідомляє «Декларації», пише bihus.info.

Згідно з декларацією фіскала, у 2017 році його дружина Ганна придбала автомобіль Tesla Model S 2014 р. в. Сам Василь Тарарака того ж року став власником електромобіля Nissan Leaf. Обидві покупки їм нібито обійшлися у трохи більше ніж 800 тисяч гривень, хоча насправді вартість самої лише Tesla на вторинному ринку складає від $45 тисяч до $60 тисяч.

За інформацією із відкритого реєстру МВС, 20 березня 2018 року в батька фіскала Валерія Тарараки з’явився електрокросовер Tesla Model X 2016 р. в. Того ж дня його брат Сергій теж оформив у власність ще одну Tesla Model S. На даний час Сергій Тарарака є депутатом Барабойської сільської ради Овідіопольського району Одеської області, а раніше також працював у органах Державної фіскальної служби. Протягом десяти днів із дати покупки він мав подати декларацію про суттєві зміни у майновому стані, але так цього і не зробив.

У своїй декларації за 2017 рік депутат вказав автомобіль Mercedes-Вenz ML350 2013 і дві Audi Q7 2015 і 2017 р. в., сукупна вартість яких може становити понад $400 тисяч. Також у 2017 році фіскал і депутат у сумі задекларували 68 тисяч євро, $168 тисяч і понад 1 млн гривень готівки.

Мати братів Тетяна Тарарака раніше працювала директором одеської школи №275. У 2015 році навчальний заклад опинився у центрі скандалу, оскільки його адміністрація вимагали від батьків учнів сплачувати по $700 благодійних внесків на рік. До того ж гроші потрібно було здавати винятково в доларах США.

Зібрані кошти в подальшому нібито йшли на ремонт, оплату охорони і купівлю канцелярського приладдя. Проте, за версією батьків, насправді вони могли бути направлені на фінансування будівництва приватної школи «Ерудит» в елітному селищі Совіньйон поблизу Одеси. Засновником НВК «Ерудит» є вже вищезгаданий чоловік директорки школи та батько фіскала і депутата Валерій Тарарака.