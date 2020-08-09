ЗМІ: у Білорусі блокують інтернет



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З Білорусі надходять повідомлення про блокування інтернету

Користувачі всесвітньої мережі скаржаться на ускладнення доступу до інтернету

У Білорусі спостерігаються перебої у роботі інтернету. Видання «Медіазона», телеканал «Белсат», опозиційний телеграм-канал Nexta повідомляють про проблеми з користуванням зокрема соцмереж, які спостерігаються у користувачі різних інтернет-провайдерів. Користувачі скаржаться на складність оновлень у соцмережі Telegram і складність завантажень відео на сервіс YouTube.

Як повідомлялося, на в’їздах і виїздах з Мінська з’явилися блокпости. Про це повідомили ведучі виборчого марафону телеканалу «Белсат» у прямому ефірі. «Є перекритими 2 з 4 смуг руху на в’їзд і виїзд з Мінська. На блокпостах стоять автоматники», передає «Белсат.

Напередодні виборів президента Білорусі в Мінську з'явилася військова техніка. У місті зафіксували колони бронетранспортерів.

Влада повідомляє про надзвичайно високу явку пі час дострокового голосування. Глава ЦИК Білорусі Лідія Єрмошина повідомила, що 41,7% виборців вже скористалися своїм правом голосу.

Напередодні у Мінську затримали начальника штабу кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської Марію Мороз. А сама Тихановська напередодні покинула свою квартиру в цілях безепеки.