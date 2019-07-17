ЗМІ: у Херсоні кандидати зійдуться на дебатах



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Василь Федін викликав Павла Павлиша на політичні дебати

До виборів у парламент залишилися лічені дні

Політичні дебати між кандидатами від Опоблоку у 182 окрузі Василем Федіним і кандидатом від «Слуги народу» Павлом Павлишем відбудуться у Херсоні сьогодні, 17 липня о 19.00 на території «Променад Плаза», що за адресою Гвардійської дивізії, 22.

Нагадаємо, що Василь Федін викликав Павла Павлиша на політичні дебати: «21 червня відбудуться вибори. Херсонці повинні знати хто є хто. Вони самі вирішать, за кого голосувати. За людей з реальними справами, або нові обличчя. За програму відновлення херсонських заводів, пропоновану моєю командою або нові експерименти над країною. Я викликаю тебе на дебати. Будь чоловіком. Чи не бійся».

Павло Павлиш погодився на зустріч.

«Спасибі за прийнятий виклик. Пропоную взяти за основу правила дебатів, використані в президентській кампанії 2019 року, які пройшли на стадіоні Олімпійський», - зазначив на своїй сторінці в «Фейсбуці» кандидат Федін.