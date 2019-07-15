Знання англійської на рівні В1 до 2023 року буде обов'язковим для всіх абітурієнтів



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Згідно з концепцією, випускники, які показали більш низький рівень знання, муситимуть пройти інтенсив до початку навчального року

Міністерство освіти і науки України розробило і затвердило концепцію розвитку англійської мови в університетах, яка передбачає обов'язкове володіння іноземною мовою на рівні В1 під час вступу, а також викладання профільних дисциплін іноземною мовою. Про це повідомила пресслужба відомства.

Документ передбачає організацію мовних курсів і інтенсивів, володіння англійською мовою на рівні не нижчому за В1 стане обов'язковою умовою для вступу, В2 - для випуску, частину профільних дисциплін пропонують зробити англомовними і проводити регулярні «скринінги знань», зокрема ввести обов'язкове ЗНО з іноземної мови після бакалаврату.

Згідно з концепцією, обов'язкове знання англійської введуть для бакалаврів у 2023 році. Це передбачає проходження обов'язкового «скринінгового» тесту з англійської мови всіма абітурієнтами (наприклад, зовнішнє незалежне оцінювання або стандартизовані іноземні тести) з метою встановлення рівня володіння мовою.

Якщо рівень вступника нижчий за В1, це не позбавляє його права брати участь у конкурсі на вступ на вищу освіту в звичайному режимі, але такі абітурієнти до початку навчального року (до 1 вересня або до 1 жовтня) мають пройти мовний інтенсив для досягнення рівня В1.

Для заохочення університетів до викладання і студентів до вивчення англійської мови під час бакалаврату концепція Міносвіти передбачає збільшення годин і зміну змісту мовних дисциплін. Планується, що надалі будуть широко використовувати іспити для підтвердження рівня володіння англійською мовою на рівні В2.

Концепція також рекомендує вузам включити оцінювання якості викладання англійської мови окремим пунктом у своїй системі внутрішнього забезпечення якості освіти закладу, а Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти - зробити цей критерій обов'язковою частиною зовнішньої системи забезпечення якості.

Нагадаємо, цього року зовнішнє оцінювання з англійської мови пройшли більш ніж 87% випускників.