В Україні затвердили 100 сучасних стандартів вищої освіти



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У цих стандартах закладено основне – результат, який студент має досягти після закінчення навчання. Як йти до цього результату – справа вишу та студента

Міністерство освіти і науки затвердило 100 сучасних стандартів вищої освіти: 73 - бакалавра та 27 - магістра. Про це повідомляє пресслужба МОН.

Так, зокрема, в стандартах прописано очікувані результати студента для його успішного завершення навчання.

«Починається постійна зміна нових технологій, нових матеріалів, нових компетентностей, які від нас очікують роботодавці, від наших випускників, від наших дітей. Тому ми зобов'язані оновлювати зміст освіти. Таке оновлення змісту йде також у вищій освіті. Я хочу доповісти вам, що нами вже зараз затверджено 100 стандартів вищої освіти, які розроблялися і науково-педагогічними працівниками і, головне, роботодавцями так само», - пояснила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Вказано, що нові стандарти розроблялися з весни 2016 року із залученням понад 800 фахівців з вишів, наукових установ та представників роботодавців.

«Інноваційність цих стандартів в тому, що вони не визначають конкретні курси, які має прослухати студент, їхні обсяги чи форми контролю. У цих стандартах закладено лише одне – результат, який студент має досягти після закінчення навчання. Як йти до цього результату – справа вишу та студента.

Завдяки цьому система стає гнучкою, допомагає побудувати роботу так, щоб це враховувало всі сильні сторони та потреби студента. Для університетів - це спосіб досягти більшої автономії, запропонувати більше різнопланових програм», - зазначили у міністерстві.

За словами Гриневич, процес довго не міг зрушити з мертвої точки, оскільки не було Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

«Саме це агентство мусить погодити новий стандарт перед тим, як він вступить в силу. Трохи більше ніж 100 днів роботи НАЗЯВО – і от вже 100 якісних стандартів», - додала Гриневич.

Загалом наразі розроблено 266 стандартів вищої освіти освітніх ступенів бакалавра, магістра та доктора філософії.

Нагадаємо, 10 липня в Україні стартувала вступна кампанія-2019.

Раніше у МОН повідомили, що в 2019 році при вступі в університети приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 років, крім результатів з іноземних мов. Результати ЗНО з іноземних мов дійсні 2018 та 2019 року.