В Україні з’явився освітній омбудсмен



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Освітнім омбудсменом став Сергій Горбачов

Інститут освітнього омбудсмена створюється для захисту прав здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників

Міністерство освіти та науки призначить освітнім омбудсменом Сергія Горбачова, директор спеціалізованої школи № 148 Києва.

Визначальним фактором під час прийняття рішення стало знання системи освіти на різних щаблях, а також розуміння цінностей та суті розпочатих освітніх реформ, розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час спілкування з пресою в межах робочої поїздки на Рівненщину, повідомляє пресслужба МОН.

«Сьогодні саме той день, коли я маю повідомити про своє рішення щодо вибору освітнього омбудсмена. Мушу сказати, що це було не просто. Закон передбачає, що міністр може призначити будь-яку людину, яка відповідає критеріям, на цю посаду. Але ця посада настільки важлива для суспільства, і всіх цікавить, хто буде освітнім омбудсменом, що ми вирішили провести публічний відбір на засадах конкурсу», – повідомила Гриневич.

Вона відзначила, що всі три кандидати, яких рекомендувала спеціально створена комісія при МОН, є фаховими людьми та мають свої переваги. Зокрема, Ірина Яковець – професійний юрист з досвідом роботи зі “складними підлітками” в межах системи пробації, а Олеся Ващук має досвід правозахисної діяльності.

«Зрештою, фінальним фактором під час прийняття рішення стало основне – це знання системи освіти на різних, зокрема управлінських, рівнях, а також розуміння цінностей та суті реформ, які розпочаті в освіті», – пояснила Гриневич. Вона підкреслила, що саме з огляду на це освітнім омбудсменом вже найближчим часом стане Сергій Горбачов.

Вона додала, що про цього кандидата високої думки громадські та міжнародні організації, які залучені до упровадження освітньої реформи.

Міністр також розповіла, що невдалою стала спроба обговорити з громадськістю претендентів на цю посаду.

«Ми дуже щиро прагнули чесності та відкритості, тому в понеділок оприлюднили відеовізитки трьох кандидатів та їхні біографії... Ми були дуже розчаровані, коли сотні ботів-іноземців з порожніми сторінками включилися у «лайкання» та коментування цих відео. В результаті ми прийняли рішення взагалі не враховувати цей аспект, який пов‘язаний з кількістю лайків. Це хороший урок на майбутнє», – підкреслила Гриневич.

Біографія та відеовізитка першого освітнього омбудсмена розміщені на сайт Міністерства освіти та науки. Він також має сторінку в мережі Facebook.