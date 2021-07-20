Знайдіть комету: обсерваторія оприлюднила фото космосу (фото)

На фото видно і комету, і планети, і галактики

На знімку видно центр Чумацького шляху, далеку галактику і комету

Європейська Південна Обсерваторія (ESO, European Southern Observatory) опублікувала знімок нічного неба. Зображення отримали з головної будівлі обсерваторії ESO Паранал у Чилі.

Завдяки чистому небу вдалося сфотографувати велику кількість космічних структур.

На обрії сяє зеленуватим світлом круглий об'єкт: це комета 252P/LINEAR. Вона зафіксована у момент проходження повз Землю.

У цей час вона перебувала від нашої планети на відстані близько 5,3 мільйона кілометрів.

Праворуч, над горизонтом, видніється ще один кольоровий об'єкт – маленький рожевий клаптик, що світиться. Це туманність Лагуна, розташована на відстані приблизно п'ять тисяч світлових років від Землі.

На фотографії також відображений центр нашої галактики – «серце» Чумацького шляху.

Крім того, у кадр потрапили біла планета-гігант Сатурн і червонуватий Марс.

Нагадаємо,компанія Virgin Galactic, в екіпажі корабля якої здійснив суборбітальний політ мільярдер Річард Бренсон, розігрує два квитки на комерційний рейс в космос.

Уточнюється, що «лотерейний» політ запланований на початок 2022 року.

Як повідомлялося раніше, Virgin Galactic – перша у світі публічна компанія у сфері космічного туризму.

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