Слідами мільярдера Бренсона: мер Дніпра готується полетіти в космос

Філатов уже пройшов базовий курс підготовки астронавтів

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що вже давно приєднався до команди Virgin Galactic і готується стати першим українським космічним туристом. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

У неділю, 11 липня, компанія Virgin Galactic трохи більше як за годину успішно здійснила свій перший туристичний політ у космос. На борту був й засновник компанії – мільярдер Річард Бренсон.

«У нього вийшло. Річард Бренсон злітав в космос. 12 років, довгих майже 12 років я чекав цієї події. Коли я приєднався до команди Virgin Galactic мені ніхто не вірив. … Ми вклали свої щирі сподівання і навіть великі гроші в абсолютну невідомість», – написав Філатов.

Він зазначив, що готувався до польоту і вже пройшов базовий курс підготовки астронавтів.

«Всі ці роки, ми – майбутні астронавти Virgin Galactic, підтримували зв’язок і один одного, в надії, що у нас вийде. … А ще ми готувалися. Я, наприклад, пройшов базовий курс підготовки астронавтів у навчальному центрі NASA, кілька разів літав по кривій Кеплера, випробував центрифугу – симулятор польотів Фенікс», – розповів політик.

Нагадаємо, у неділю, 11 липня, мільярдер Річард Бренсон здійснив свій перший космічний політ на кораблі VSS Unity власної компанії Virgin Galactic.

Як повідомлялося раніше, Virgin Galactic – перша у світі публічна компанія у сфері космічного туризму. У листопаді 2020 року компанія анонсувала, що в кінці першого кварталу 2021 року у космос на кораблі відправиться засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон, після чого вони запустять продаж квитків.