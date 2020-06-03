  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Мочанов
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    На могилі першого українського космонавта Каденюка і досі немає пам'ятника

    • Олексій Мочанов

      Український автогонщик, журналіст

    • Розсилка
    На могилі першого українського космонавта Каденюка і досі немає пам'ятника

    Леонід Каденюк помер 31 січня 2018 року

    Мовою оригіналу

    Илон Маск? Космос? Ура-ура!! ??? ...

    На фото могила украинского космонавта Каденюка. Сегодня. Свежак.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На могилі першого українського космонавта Каденюка і досі немає пам'ятника
    На могилі першого українського космонавта Каденюка і досі немає пам'ятника
    На могилі першого українського космонавта Каденюка і досі немає пам'ятника
    На могилі першого українського космонавта Каденюка і досі немає пам'ятника
    На могилі першого українського космонавта Каденюка і досі немає пам'ятника

    «Когда космические корабли бороздят просторы», в прямом и переносном смысле.

    Леонид Константинович покинул грешную землю второй раз и окончательно 31 января 2018 года. 2,5 года назад.

    Память - на лицо. Памятник - тоже.

    Точнее - его отсутствие.

    Я не знаю, по какой причине его нет у Космонавта Каденюка. И не особо хочу знать-понимать. Я наверняка уверен, что так не должно быть. Неправильно.

    Все словили психоз на успехах Маска, а свой, доморощенный покоритель Космоса - брошен. Забыт. Непригляден.

    Потому так и живём, граждане соотечественники. Что угодно, только не то, что надо.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    космос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Богдан Буткевич
    Богдан Буткевич
    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Ігор Ніколаєв
    Ігор Ніколаєв

    Російський економіст

    Олег Вергеліс
    Олег Вергеліс

    Театральний критик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ