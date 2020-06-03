На могилі першого українського космонавта Каденюка і досі немає пам'ятника
Леонід Каденюк помер 31 січня 2018 року
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Илон Маск? Космос? Ура-ура!! ??? ...
На фото могила украинского космонавта Каденюка. Сегодня. Свежак.
«Когда космические корабли бороздят просторы», в прямом и переносном смысле.
Леонид Константинович покинул грешную землю второй раз и окончательно 31 января 2018 года. 2,5 года назад.
Память - на лицо. Памятник - тоже.
Точнее - его отсутствие.
Я не знаю, по какой причине его нет у Космонавта Каденюка. И не особо хочу знать-понимать. Я наверняка уверен, что так не должно быть. Неправильно.
Все словили психоз на успехах Маска, а свой, доморощенный покоритель Космоса - брошен. Забыт. Непригляден.
Потому так и живём, граждане соотечественники. Что угодно, только не то, что надо.