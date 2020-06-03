На могилі першого українського космонавта Каденюка і досі немає пам'ятника

Леонід Каденюк помер 31 січня 2018 року

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Илон Маск? Космос? Ура-ура!! ??? ...



На фото могила украинского космонавта Каденюка. Сегодня. Свежак.

«Когда космические корабли бороздят просторы», в прямом и переносном смысле.

Леонид Константинович покинул грешную землю второй раз и окончательно 31 января 2018 года. 2,5 года назад.

Память - на лицо. Памятник - тоже.

Точнее - его отсутствие.

Я не знаю, по какой причине его нет у Космонавта Каденюка. И не особо хочу знать-понимать. Я наверняка уверен, что так не должно быть. Неправильно.

Все словили психоз на успехах Маска, а свой, доморощенный покоритель Космоса - брошен. Забыт. Непригляден.

Потому так и живём, граждане соотечественники. Что угодно, только не то, что надо.

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