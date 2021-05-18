Через негоду без світла залишились села на Дніпропетровщині і під Херсоном

Рятувальні бригади працюють над відновленням електропостачання

Унаслідок негоди без електроенергії залишилися вісім населених пунктів у Дніпропетровській і Херсонській областях, в останній також пошкоджені покрівлі 107 будівель, у Вінницькій підтоплено вісім дворогосподарств, повідомили в пресслужбі ДСНС.

«Станом на 7.00 18 травня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими вісім населених пунктів у двох областях, а саме Дніпропетровська – сім і Херсонська – один», – сказано в ранковому зведенні на сайті відомства у вівторок.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, в Херсонській області 17 травня на території Каховського, Бериславського та Скадовського районів у результаті погіршення погодних умов (гроза, шквали та пориви вітру) пошкоджено покрівлі 107 будівель (96 приватних будинків, три школи, два ДНЗ, дві амбулаторії, три будівлі сільських рад і один будинок культури).

«Жертв і постраждалих немає. Підрозділи ДСНС не залучалися», - зазначили рятувальники.

У Вінницькій області 17 травня в смт Жмеринка в результаті інтенсивних опадів сталося підтоплення вісім дворів. Для відкачування води від ДСНС залучалося вісім осіб та три одиниці техніки. Роботи завершено.