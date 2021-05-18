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    Через негоду без світла залишились села на Дніпропетровщині і під Херсоном

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    У двох областях сильний вітер пошкодив електромережі&nbsp; - Через негоду без світла залишились села на Дніпропетровщині і під Херсоном
    У двох областях сильний вітер пошкодив електромережі 
    Фото з відкритих джерел

    Рятувальні бригади працюють над відновленням електропостачання

    Унаслідок негоди без електроенергії залишилися вісім населених пунктів у Дніпропетровській і Херсонській областях, в останній також пошкоджені покрівлі 107 будівель, у Вінницькій підтоплено вісім дворогосподарств, повідомили в пресслужбі ДСНС.

    «Станом на 7.00 18 травня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими вісім населених пунктів у двох областях, а саме Дніпропетровська – сім і Херсонська – один», – сказано в ранковому зведенні на сайті відомства у вівторок.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Крім того, в Херсонській області 17 травня на території Каховського, Бериславського та Скадовського районів у результаті погіршення погодних умов (гроза, шквали та пориви вітру) пошкоджено покрівлі 107 будівель (96 приватних будинків, три школи, два ДНЗ, дві амбулаторії, три будівлі сільських рад і один будинок культури).

    «Жертв і постраждалих немає. Підрозділи ДСНС не залучалися», - зазначили рятувальники.

    У Вінницькій області 17 травня в смт Жмеринка в результаті інтенсивних опадів сталося підтоплення вісім дворів. Для відкачування води від ДСНС залучалося вісім осіб та три одиниці техніки. Роботи завершено.

    Теги: енергетика ДСНС Херсонщина електроенергія аварія рятувальники Дніпропетровщина вітер
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    Через негоду без світла залишились села на Дніпропетровщині і під Херсоном