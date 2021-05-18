Україну накриють дощі з градом: прогноз погоди на 18 травня

Прогноз погоди на 18 травня: вся Україна – у полоні дощів та гроз

У Києві оголосили І рівень небезпечності через грозу

У вівторок, 18 травня, в Україні буде дощова погода. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків,сьогодні в країні буде мінлива хмарність та короткочасні дощі, грози, вдень, крім північних областей, місцями град, шквали 15-20 м/с.

Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Харківщині та Луганщині – +22...+24. Майже такі самі показники на Донеччині – +21...+23.

Прогноз погоди в Україні на 18 травня

На Півдні, у Центрі та на Півночі повітря прогріється у межах +18...+22. Найбільш прохолодно – у західних регіонах. Тут температура коливатиметься у межах +14...+20.

У Києві 18 травня також очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 18-20°.