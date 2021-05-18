Україну накриють дощі з градом: прогноз погоди на 18 травня
У Києві оголосили І рівень небезпечності через грозу
У вівторок, 18 травня, в Україні буде дощова погода. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, за прогнозами синоптиків,сьогодні в країні буде мінлива хмарність та короткочасні дощі, грози, вдень, крім північних областей, місцями град, шквали 15-20 м/с.
Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.
Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Харківщині та Луганщині – +22...+24. Майже такі самі показники на Донеччині – +21...+23.
На Півдні, у Центрі та на Півночі повітря прогріється у межах +18...+22. Найбільш прохолодно – у західних регіонах. Тут температура коливатиметься у межах +14...+20.
У Києві 18 травня також очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 18-20°.