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    Україну накриють дощі з градом: прогноз погоди на 18 травня

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    Прогноз погоди на 18 травня: вся Україна &ndash; у полоні дощів та гроз - Україну накриють дощі з градом: прогноз погоди на 18 травня
    Прогноз погоди на 18 травня: вся Україна – у полоні дощів та гроз
    Фото з відкритих джерел

    У Києві оголосили І рівень небезпечності через грозу

    У вівторок, 18 травня, в Україні буде дощова погода. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Так, за прогнозами синоптиків,сьогодні в країні буде мінлива хмарність та короткочасні дощі, грози, вдень, крім північних областей, місцями град, шквали 15-20 м/с.

    Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

    Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Харківщині та Луганщині – +22...+24. Майже такі самі показники на Донеччині – +21...+23.

    Прогноз погоди в Україні на 18 травня
    Прогноз погоди в Україні на 18 травня

    На Півдні, у Центрі та на Півночі повітря прогріється у межах +18...+22. Найбільш прохолодно – у західних регіонах. Тут температура коливатиметься у межах +14...+20.

    У Києві 18 травня також очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 18-20°.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер дощ
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    Україну накриють дощі з градом: прогноз погоди на 18 травня