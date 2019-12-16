СБУ викрила схему розкрадання понад 20 млн грн у Київській міськдержадміністрації



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Чиновники перерахували зловмисникам гроші за «програмне забезпечення», яке, згідно з проведеними експертизами, не відповідає умовам договору

Служба безпеки України викрила корупційний механізм розкрадання коштів міського бюджету посадовцями одного з комунальних підприємств Київської міськдержадміністрації. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що чиновники фальсифікували розробку програмного забезпечення на мільйони гривень, виділених у межах цільової програми інформатизації «Електронна столиця».

Переможцем тендеру на розробку програмного забезпечення для інформатизації житлово-комунального обслуговування у столиці стала київська ІТ-компанія.

Комерсанти у 2018 році, під виглядом розробленого на замовлення, поставили до комунального підприємства КМДА вже існуюче програмне забезпечення.

Насправді воно використовується комунальними підприємствами столиці ще з 2017 року, а розробка додаткових модулів до нього, згідно з умовами договору, була сфальсифікована.

Посадовці комунального підприємства, у змові із керівництвом компанії-розробника, підробили документи щодо проведених приймальних випробувань. Чиновники перерахували зловмисникам понад 20 мільйонів гривень за «програмне забезпечення», яке, згідно з проведеними експертизами, не відповідає умовам договору.

У межах відкритого кримінального провадження директору комунального підприємства та його заступнику, а також керівнику фірми-розробника, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії