В метро Києва стався збій в системі оплати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У київському метро стався збій у системі оплати проїзду карткою та е-квитком

У метрополітені не працювали способи оплати картою киянина та банківськими картками

В метро Києва 16 грудня під час вечірньої години пік стався збій в системі оплати.

Про це повідомила пресслужба київського метро.

Так, у метрополітені не працювали способи оплати картою киянина та банківськими картками.

Наразі фахівці перезавантажують систему і роботу електронного квитка найближчим часом буде відновлено.

«Далі будуть прийняті всі необхідні заходи для уникнення подібних випадків», – мовиться у повідомленні.

У метрополітені заявили, що проводять «детальний аналіз ситуації та її причин».

Нагадаємо, на початку листопада у метрополітені також трапився збій в системі електронного квитка.

Е-квиток — єдиний проїзний документ в громадському транспорті міста Києва.