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    В метро Києва стався збій в системі оплати

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    У київському метро стався збій у системі оплати проїзду карткою та е-квитком - В метро Києва стався збій в системі оплати
    У київському метро стався збій у системі оплати проїзду карткою та е-квитком

    У метрополітені не працювали способи оплати картою киянина та банківськими картками

    В метро Києва 16 грудня під час вечірньої години пік стався збій в системі оплати.

    Про це повідомила пресслужба київського метро.

    Так, у метрополітені не працювали способи оплати картою киянина та банківськими картками.

    Наразі фахівці перезавантажують систему і роботу електронного квитка найближчим часом буде відновлено.

    «Далі будуть прийняті всі необхідні заходи для уникнення подібних випадків», – мовиться у повідомленні.

    У метрополітені заявили, що проводять «детальний аналіз ситуації та її причин».

    Нагадаємо, на початку листопада у метрополітені також трапився збій в системі електронного квитка.

    Е-квиток — єдиний проїзний документ в громадському транспорті міста Києва.

    Київ метро
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