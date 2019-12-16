В метро Києва стався збій в системі оплати
У метрополітені не працювали способи оплати картою киянина та банківськими картками
В метро Києва 16 грудня під час вечірньої години пік стався збій в системі оплати.
Про це повідомила пресслужба київського метро.
Так, у метрополітені не працювали способи оплати картою киянина та банківськими картками.
Наразі фахівці перезавантажують систему і роботу електронного квитка найближчим часом буде відновлено.
«Далі будуть прийняті всі необхідні заходи для уникнення подібних випадків», – мовиться у повідомленні.
У метрополітені заявили, що проводять «детальний аналіз ситуації та її причин».
Нагадаємо, на початку листопада у метрополітені також трапився збій в системі електронного квитка.
Е-квиток — єдиний проїзний документ в громадському транспорті міста Києва.