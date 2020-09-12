Знижки на світло: українці отримують фейкові листи від імені Кабміну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ціни для побутових споживачів не зростають завдяки механізму спецзобов'язань (ПСО), покладених на енергогенеруючі компанії

Листи надходять з адреси, домен якого схожий на урядову електронну пошту

Центр комунального сервісу в Києві закликає громадян бути уважними, щоб не попастися на «вудку» зловмисників, що пропонують фейкову знижку на електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба ЦКС.

ЦКС стало відомо про поширення фейкової інформації у вигляді електронної е-mail розсилки.

У повідомленні на пошту громадянам пропонують зареєструватися на сайті «Центру комунального сервісу», перейшовши за помилковим посиланням. Після реєстрації користувачеві нібито оформлять знижку на електроенергію.

«Листи надходять з адреси, домен якого схожий на урядову електронну пошту. Шахраї незаконно використовували логотип Кабміну і загальну візуальну стилістику особистого кабінету Центру комунального сервісу для поширення недостовірної інформації», – повідомляє пресслужба ЦКС.

У фейковому повідомленні сказано: «Уряд України впроваджує в 4 кварталі 2020 року зменшення тарифу на електроенергію по всій території країни до закінчення карантинного періоду. Пропозиція актуальна до 15 вересня 2020 року».

Зараз ЦКС з'ясовує ситуацію і має намір звернутися до відповідних органів із запитом про встановлення організаторів фейкових розсилок. При цьому фахівці ЦКС наголошують, що є єдине посилання, за яким можна зареєструватися і користуватися особистим кабінетом ЦКШ.

В Україні ціна на електроенергію для населення становить 90 коп. за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год, а понад цього обсягу - 168 копійок за кВт-год, і залишається незмінною з 2017 року.

Ціни для побутових споживачів не зростають завдяки механізму спецзобов'язань (ПСО), покладених на енергогенеруючі компанії.

1 вересня 2020 року Верховна Рада прирівняла ціну на електроенергію для багатоквартирних будинків до цін для населення.