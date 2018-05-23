ЗНО-2018: правильні відповіді з математики виклали у відкритий доступ

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Участь у тестуванні з математики взяли 106 551 людей

Український Центр оцінювання якості освіти оприлюднив правильні відповіді тестування з математики.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Ознайомитися з таблицею правильних відповідей можна в розділі «Предмети ЗНО/Математика/Правильні відповіді».

В УЦОЯО уточнили, що визначення порога «склав/не склав» з математики відбудеться до 14 червня. Результати тестування з цього предмета буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 15 червня.

22 травня відбулося зовнішнє незалежне тестування з математики. Згідно з інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти участь у тестуванні з математики взяла 106 551 особа, що становить 95% від загальної кількості зареєстрованих. До участі у Зовнішньому незалежному оцінюванні з математики не допустили 80 людей.

Загалом у 2018 році для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєстровано 335 843 особи. Торік для участі в тестуванні було зареєстровано 240 881 особу.

Нагадаємо, що 24 травня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, 29 травня – з іспанської, німецької, французької мов, 1 червня – з англійської мови, 4 червня – з біології, 6 червня – з історії України, 8 червня – з географії, 11 червня – з фізики, 13 червня – з хімії.

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