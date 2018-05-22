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    Сьогодні стартує основна сесія ЗНО-2018

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    Сьогодні стартує основна сесія ЗНО-2018

    На ЗНО-2018 зареєструвалися 335 тис. 843 особи

    Сьогодні, 22 травня, в Україні відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з математики – перше з кампанії-2018.

    В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок тестування - об 11:00.

    «Главком» нагадує випускникам, які вже сьогодні випробовуватимуть свої знання, про основні правила проходження ЗНО цього року.

    Учасників пропускатимуть лише за наявності таких документів: оригіналу сертифіката ЗНО, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті; запрошення-перепустки для участі в тестуванні. Без перелічених документів абітурієнтів не пускатимуть.

    Центр радить учасникам тестування переглянути адресу проходження ЗНО з математики, яка вказана в запрошенні-перепустці.

    Рекомендується мати при собі дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.

    На виконання завдань відведено 180 хвилин. Загальна кількість завдань роботи - 33. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, - 64.

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