Сьогодні стартує основна сесія ЗНО-2018

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На ЗНО-2018 зареєструвалися 335 тис. 843 особи

Сьогодні, 22 травня, в Україні відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з математики – перше з кампанії-2018.

В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок тестування - об 11:00.

«Главком» нагадує випускникам, які вже сьогодні випробовуватимуть свої знання, про основні правила проходження ЗНО цього року.

Учасників пропускатимуть лише за наявності таких документів: оригіналу сертифіката ЗНО, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті; запрошення-перепустки для участі в тестуванні. Без перелічених документів абітурієнтів не пускатимуть.

Центр радить учасникам тестування переглянути адресу проходження ЗНО з математики, яка вказана в запрошенні-перепустці.

Рекомендується мати при собі дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.

На виконання завдань відведено 180 хвилин. Загальна кількість завдань роботи - 33. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, - 64.

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