Сесія ЗНО: Київ прийме 20 тисяч учасників

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У Києві свою роботу розпочали вже 43 пункти ЗНО

Сьогодні, 22 травня, розпочалася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Місто підготувало 123 заклади освіти, а також понад 4 тисячі викладачів-інструкторів, щоб процес тестування відбувався для школярів у максимально зручних умовах. Про це повідомила голова постійної комісії з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Ганна Старостенко.

«Сьогодні розпочався важливий для всіх випускників процес зовнішнього оцінювання з тесту з математики. Тож, свою роботу розпочали вже 43 пункти ЗНО. Загалом ми очікуємо прийняти понад 20 тисяч учасників ЗНО, із них 14,7 тис. цьогорічних випускників шкіл Києва», – зазначила вона.

Старостенко нагадала, що результати зовнішнього незалежного оцінювання із трьох предметів (українська мова і література (українська мова), математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття), а також один навчальний предмет за вибором випускника зараховуються як результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти.

«Для нас надзвичайно важливо створити максимально комфортні умови для учасників ЗНО, щоб вони мали змогу без перешкод та у спокої пройти перевірку знань з усіх предметів. Освітяни Києва вболівають за наших випускників. Хай їм щастить на тестуванні, ми віримо в них!» – підкреслила Старостенко.

Нагадуємо, що 24 травня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, 29 травня – з іспанської, німецької, французької мов, 1 червня – з англійської мови, 4 червня – з біології, 6 червня – з історії України, 8 червня – з географії, 11 червня – з фізики, 13 червня – з хімії.

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