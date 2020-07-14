Свідок у справі Гандзюк пішов на угоду зі слідством та отримав умовний вирок



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Павло Пилипенко у залі Печерського суду Києва, 7 лютого 2020 року



Фото: Вікторія Рощина/hromadske

Рішення суду оголосили 9 липня

Свідок у справі вбивства Катерини Гандзюк та підозрюваний член херсонської організованої злочинної групи Павло Пилипенко пішов на угоду зі слідством і отримав умовний вирок. Рішення 9 липня ухвалив Цюрупинський суд Херсонської області.

Про це пише hromadske.

За словами прокурора у справі Гандзюк, Пилипенко отримав п’ять років умовно з випробувальним терміном у три роки за масові заворушення біля Олешківської райради у 2018 році.

Пилипенку інкримінували створення злочинної організації, масові заворушення та умисне пошкодження, знищення чужого майна (статті 255, 294, 194 ККУ). Разом з ним підозри оголосили Сергію Торбіну, Сергію Бразі та членам громадського формування з Нової Каховки «Ніхто крім нас». Пилипенка взяли під варту та утримували в ІТТ СБУ. Згодом, на деякий час його переводили у Лук’янівське СІЗО, де він нібито і отримував погрози нібито від людей, пов’язаних з Владиславом Мангером.

У підозрі Пилипенку йшлося про два епізоди 2018 року. За даними слідства, Ігор Павловський хотів помститися громадським активістам «Спілки учасників АТО» Олександру Цегельнику та Юрію Марудову за їхню громадську діяльність в Олешківському районі Херсонської області. Так, у квітні 2018 року Павловський надав усну вказівку Пилипенку та Бразі підпалити їхні автомобілі. Вночі 13 квітня автомобілі підпалили.

Другий епізод стався у травні 2018 року. За даними слідства, Ігор Павловський організував масові заворушення під Олешківською районною радою. Метою було недопущення депутатів 7-го скликання на роботу, щоб вони не змогли проголосувати за висловлення недовіри голові Олешківської районної держадміністрації Олені Кравченко-Скалозуб.

Як повідомлялося, ще 19 червня суд взяв Мангера під варту без права внесення застави, як підозрюваного в організації вбивства Каті Гандзюк.

Нагадаємо, що Печерський суд Києва 16 червня відпустив із зали суду Владислава Мангера, підозрюваного в справі про вбивство Катерини Гандзюк. Його відпустили за станом здоров'я. Згодом Мангер назвав того, хто його «замовив».

Як повідомлялося раніше, суд дозволив затримати Мангера.

Виконувачку обов’язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п’ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського – колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

В Офісі генпрокурора заявили, що рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було прийнято прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей. Запобіжний захід у виді застави щодо голови Херсонської обласної ради не виконує завдань кримінального провадження та не дозволяє запобігти можливому скоєнню нових кримінальних правопорушень.