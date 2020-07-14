Свідок у справі Гандзюк пішов на угоду зі слідством та отримав умовний вирок
Рішення суду оголосили 9 липняСвідок у справі вбивства Катерини Гандзюк та підозрюваний член херсонської організованої злочинної групи Павло Пилипенко пішов на угоду зі слідством і отримав умовний вирок. Рішення 9 липня ухвалив Цюрупинський суд Херсонської області.
Про це пише hromadske.
За словами прокурора у справі Гандзюк, Пилипенко отримав п’ять років умовно з випробувальним терміном у три роки за масові заворушення біля Олешківської райради у 2018 році.
Пилипенку інкримінували створення злочинної організації, масові заворушення та умисне пошкодження, знищення чужого майна (статті 255, 294, 194 ККУ). Разом з ним підозри оголосили Сергію Торбіну, Сергію Бразі та членам громадського формування з Нової Каховки «Ніхто крім нас». Пилипенка взяли під варту та утримували в ІТТ СБУ. Згодом, на деякий час його переводили у Лук’янівське СІЗО, де він нібито і отримував погрози нібито від людей, пов’язаних з Владиславом Мангером.
У підозрі Пилипенку йшлося про два епізоди 2018 року. За даними слідства, Ігор Павловський хотів помститися громадським активістам «Спілки учасників АТО» Олександру Цегельнику та Юрію Марудову за їхню громадську діяльність в Олешківському районі Херсонської області. Так, у квітні 2018 року Павловський надав усну вказівку Пилипенку та Бразі підпалити їхні автомобілі. Вночі 13 квітня автомобілі підпалили.
Другий епізод стався у травні 2018 року. За даними слідства, Ігор Павловський організував масові заворушення під Олешківською районною радою. Метою було недопущення депутатів 7-го скликання на роботу, щоб вони не змогли проголосувати за висловлення недовіри голові Олешківської районної держадміністрації Олені Кравченко-Скалозуб.
Як повідомлялося, ще 19 червня суд взяв Мангера під варту без права внесення застави, як підозрюваного в організації вбивства Каті Гандзюк.
Нагадаємо, що Печерський суд Києва 16 червня відпустив із зали суду Владислава Мангера, підозрюваного в справі про вбивство Катерини Гандзюк. Його відпустили за станом здоров'я. Згодом Мангер назвав того, хто його «замовив».
Як повідомлялося раніше, суд дозволив затримати Мангера.
В Офісі генпрокурора заявили, що рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було прийнято прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей. Запобіжний захід у виді застави щодо голови Херсонської обласної ради не виконує завдань кримінального провадження та не дозволяє запобігти можливому скоєнню нових кримінальних правопорушень.