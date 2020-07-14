У Київському апеляційному суді термінова евакуація: будівля «замінована»
Київський апеляційний суд тимчасово не працює через повідомлення про замінування
Правоохоронці перевіряють приміщення суду на наявність вибухонебезпечних предметів
Сьогодні, 14 липня, надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду.
Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду на своїй сторінці у Facebook.
Київський апеляційний суд тимчасово припинив роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій.
Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду.
Як повідомлялося, 19 червня на деякий час закривали станцію метро «Площа Льва Толстого» через повідомлення про замінування.
Київські правоохоронці затримали у Полтаві жінку, яка 18 разів «заміновувала» будівлю у Шевченківському районі столиці.