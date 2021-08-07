Зорепад Персеїди в серпні – коли і де спостерігати українцям

Зорепад Персеїди вважається одним з найпотужніших метеорних потоків

Цього року очікується близько 100 метеорів на годину – набагато більше, ніж під час інших зорепадів.

Жителі України спостерігають це космічне явище щороку з 17 липня по 24 серпня. Найактивніші дні припадають на 8−16 серпня. Пік зорепаду у 2021 році припаде на ніч з 12 на 13 серпня. Про це свідчать дані астрономічного календаря головної астрономічної обсерваторії НАН України.

Для того щоб побачити подію у всій красі, рекомендується дивитися на небо з 23.00 до світанку. Варто підібрати місце заздалегідь – ідеально підійде височина або просто відкрита місцевість. Необхідно уникати міських вогнів: на їхньому тлі помітити, як згоряє в небі метеор, буде складно.

Якщо у вас немає можливості спостерігати зорепад «наживо», то його можна подивитися онлайн. Управління метеороїдів NASA в ніч з 11 на 12 серпня планує показати зорепад у прямому ефірі на Facebook, Twitter і YouTube. Така трансляція триватиме з 6.00 до 13.00 за київським часом, тобто вже в денний час для України.

Зорепад Персеїди Автор: LindemannFilmFotoDrohne

Зорепад Персеїди відбувається щорічно через рух Землі по орбіті навколо Сонця. Під кінець літа наша планета проходить крізь шлейф пилу та уламків комети Свіфта-Туттля.

Сама комета наближається до Землі не настільки часто. Востаннє її помічали біля Землі у 1922 році, а наступний візит відбудеться у 2125 році.