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    Зростає кількість біженців в ФРН, які знайшли роботу

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    Зростає кількість біженців в ФРН, які знайшли роботу

    500 тисяч біженців і далі шукають роботу

    Остання статистика міністерства праці і соціальних питань ФРН фіксує збільшення кількості біженців, які знайшли постійне місце роботи. Мова йде про представників восьми країн, вихідці із яких подають найбільше заявок на отримання відповідного статусу в ФРН.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters

    Так, за травень 2017 – травень 2018 років кількість біженців, які мають роботу, зросла на 100 тисяч, і на сьогодні складає 306 574 особи.

    При цьому в 3 із 4 випадків відповідна компанія-працедавець робить необхідні соціальні виплати за такого робітника-біженця.

    Паралельно із цим до 500 тисяч біженців в ФРН офіційно зареєстровані як такі, що шукають роботу. Дана статистика в тому числі включає і тих, хто на сьогодні завершує мовні курсі і отримує навички для відповідної професії.

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