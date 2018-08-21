Зростає кількість біженців в ФРН, які знайшли роботу



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500 тисяч біженців і далі шукають роботу

Остання статистика міністерства праці і соціальних питань ФРН фіксує збільшення кількості біженців, які знайшли постійне місце роботи. Мова йде про представників восьми країн, вихідці із яких подають найбільше заявок на отримання відповідного статусу в ФРН.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Так, за травень 2017 – травень 2018 років кількість біженців, які мають роботу, зросла на 100 тисяч, і на сьогодні складає 306 574 особи.

При цьому в 3 із 4 випадків відповідна компанія-працедавець робить необхідні соціальні виплати за такого робітника-біженця.

Паралельно із цим до 500 тисяч біженців в ФРН офіційно зареєстровані як такі, що шукають роботу. Дана статистика в тому числі включає і тих, хто на сьогодні завершує мовні курсі і отримує навички для відповідної професії.