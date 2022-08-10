ЗСУ за добу знищили чотири склади боєприпасів ворога та штаб 

Арестович розповів про «куріння» в Криму та біля Генічеська

Протягом 9 серпня українські військові знищили чотири російських склади, дві бази та один штаб. Зокрема, були підірвані склади окупантів біля Генічеська та Новоолексіївки в Херсонській області. А вибухи в окупованому Криму можуть бути далеко не останніми на півдні України. Про це повідомили в ЗСУ, а також радник голови Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським юристом, адвокатом Марком Фейгіним.

«Продовжуємо рубрику під назвою «знищені склади боєприпасів і бази рашистів». Протягом доби було демілітаризовано чотири склади, дві бази і штаб русні. p.s. АР Крим, з дебютом в цій рубриці. Скоро ми тебе демілітаризуємо, повернемо і ти знову станеш українською перлиною», – йдеться в повідомленні від ЗСУ.

Водночас Арестович прокоментував вибухи у кримській Новофедорівці.

«Це покурили (у Криму – ред.). При чому, покурили у двох місцях одразу. Там же біля Генічеська, біля Новоолексіївки підірвали склади ще», – повідомив він.

Радник також висунув дві неофіційні версії причин вибухів у Криму.

«До чого можуть довести найближчим часом ці нескінченні порушення заходів безпеки… Трактувати можна по-різному. Поки союзники нам тягнуть зброю, яка б’є на 300 км, український військово-промисловий комплекс теж не стоїть на місці. Як варіант. Або інший, наприклад, варіант – коли кримські партизани працюють. Партизани домовилися з прапорщиком, прапорщик заніс пристрій, поклав біля бомби і далі пішло-поїхало», – розповів Арестович.

Він також висловив думку, що на півдні Україні зараз розпочнеться «суцільне покурювання», оскільки російські окупанти «відкрили для себе сяючі перспективи куріння в недозволених місцях».

Нагадаємо, ЗСУ вразили ворожий склад боєприпасів в окупованому Генічеську.

Кілька днів тому ЗСУ на півдні вдарили по шістьох складах боєприпасів та двох командних пунктах ворога.