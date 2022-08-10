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ЗСУ за добу знищили чотири склади боєприпасів ворога та штаб 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЗСУ за добу знищили чотири склади боєприпасів ворога та штаб 
Радник Банкової вважає, що на півдні Україні розпочнеться «суцільне покурювання»
фото з відкритих джерел

Арестович розповів про «куріння» в Криму та біля Генічеська 

Протягом 9 серпня українські військові знищили чотири російських склади, дві бази та один штаб. Зокрема, були підірвані склади окупантів біля Генічеська та Новоолексіївки в Херсонській області. А вибухи в окупованому Криму можуть бути далеко не останніми на півдні України. Про це повідомили в ЗСУ, а також радник голови Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським юристом, адвокатом Марком Фейгіним.

«Продовжуємо рубрику під назвою «знищені склади боєприпасів і бази рашистів». Протягом доби було демілітаризовано чотири склади, дві бази і штаб русні. p.s. АР Крим, з дебютом в цій рубриці. Скоро ми тебе демілітаризуємо, повернемо і ти знову станеш українською перлиною», – йдеться в повідомленні від ЗСУ. 

ЗСУ за добу знищили чотири склади боєприпасів ворога та штаб  фото 1

Водночас Арестович прокоментував вибухи у кримській Новофедорівці.

«Це покурили (у Криму – ред.). При чому, покурили у двох місцях одразу. Там же біля Генічеська, біля Новоолексіївки підірвали склади ще», – повідомив він. 

Радник також висунув дві неофіційні версії причин вибухів у Криму.

«До чого можуть довести найближчим часом ці нескінченні порушення заходів безпеки… Трактувати можна по-різному. Поки союзники нам тягнуть зброю, яка б’є на 300 км, український військово-промисловий комплекс теж не стоїть на місці. Як варіант. Або інший, наприклад, варіант – коли кримські партизани працюють. Партизани домовилися з прапорщиком, прапорщик заніс пристрій, поклав біля бомби і далі пішло-поїхало», – розповів Арестович. 

Він також висловив думку, що на півдні Україні зараз розпочнеться «суцільне покурювання», оскільки російські окупанти «відкрили для себе сяючі перспективи куріння в недозволених місцях». 

Нагадаємо, ЗСУ вразили ворожий склад боєприпасів в окупованому Генічеську.

Кілька днів тому ЗСУ на півдні вдарили по шістьох складах боєприпасів та двох командних пунктах ворога.

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Теги: ЗСУ Крим Херсонщина вибух

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