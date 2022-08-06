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ЗСУ на півдні вдарили по шістьох складах боєприпасів та двох командних пунктах ворога

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ на півдні вдарили по шістьох складах боєприпасів та двох командних пунктах ворога

Українські військові знищили 79 рашистів на півдні

Українські військові вразили два пункти управління 76-ї десантно-штурмової дивізії та 49-ї армії в Чорнобаївці. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Також підрозділи ЗСУ знищили командно-спостережний пункт ворожої батальйонної тактичної групи в Брускинському та районі зосередження озброєння і техніки в Олешках Херсонської області. Артилерія на південному напрямку знищила шість складів боєприпасів у Бериславському та Херсонському районах.

По ворогу в операційній зоні угруповання авіацією ЗСУ завдано чотири удари по скупченню противника, двом опорним пунктам та складу боєприпасів у Бериславському та Херсонському районах.

«Підтверджені втрати ворога – 79 рашистів, 4 танки Т-72, 2 самохідні гаубиці «Мста-С» і артустановка, радіолокаційна станція та командно-штабна машина, 10 одиниць броньованої та 11 іншої автомобільної техніки. Також уражено 2 пункти управління 76-ої десантно-штурмової дивізії та 49-ої армії в Чорнобаївці, 1 командно-спостережний пункт ворожої батальйонної тактичної групи в Брускінському та район зосередження озброєння і техніки в Олешках. Випалено 6 складів боєприпасів у Бериславському і Херсонському районах», – йдеться в повідомленні.

В Оперативному командуванні також додали, що наразі в Чорному морі 9 ворожих бойових кораблів і катерів маневрують поблизу кримського узбережжя, решта укривається в пунктах базування.

«На бойовому чергуванні 2 надводні та 2 підводні носії крилатих ракет типу «Калібр», а також 1 великий десантний корабель», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією Інституту вивчення війни у Росії формується новий добровольчий батальйон «Самара», який увійде до складу 3-го армійського корпусу ЗС РФ. У нього набирають чоловіків у віці від 18 до 50 років без обов'язкового військового досвіду.

Теги: ЗСУ окупанти війна війна в Україні

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