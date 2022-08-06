ЗСУ на півдні вдарили по шістьох складах боєприпасів та двох командних пунктах ворога

Українські військові знищили 79 рашистів на півдні

Українські військові вразили два пункти управління 76-ї десантно-штурмової дивізії та 49-ї армії в Чорнобаївці. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Також підрозділи ЗСУ знищили командно-спостережний пункт ворожої батальйонної тактичної групи в Брускинському та районі зосередження озброєння і техніки в Олешках Херсонської області. Артилерія на південному напрямку знищила шість складів боєприпасів у Бериславському та Херсонському районах.

По ворогу в операційній зоні угруповання авіацією ЗСУ завдано чотири удари по скупченню противника, двом опорним пунктам та складу боєприпасів у Бериславському та Херсонському районах.

«Підтверджені втрати ворога – 79 рашистів, 4 танки Т-72, 2 самохідні гаубиці «Мста-С» і артустановка, радіолокаційна станція та командно-штабна машина, 10 одиниць броньованої та 11 іншої автомобільної техніки. Також уражено 2 пункти управління 76-ої десантно-штурмової дивізії та 49-ої армії в Чорнобаївці, 1 командно-спостережний пункт ворожої батальйонної тактичної групи в Брускінському та район зосередження озброєння і техніки в Олешках. Випалено 6 складів боєприпасів у Бериславському і Херсонському районах», – йдеться в повідомленні.

В Оперативному командуванні також додали, що наразі в Чорному морі 9 ворожих бойових кораблів і катерів маневрують поблизу кримського узбережжя, решта укривається в пунктах базування.

«На бойовому чергуванні 2 надводні та 2 підводні носії крилатих ракет типу «Калібр», а також 1 великий десантний корабель», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією Інституту вивчення війни у Росії формується новий добровольчий батальйон «Самара», який увійде до складу 3-го армійського корпусу ЗС РФ. У нього набирають чоловіків у віці від 18 до 50 років без обов'язкового військового досвіду.