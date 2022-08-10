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Міст Каховської ГЕС непридатний для використання – «Південь» 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Міст Каховської ГЕС непридатний для використання – «Південь» 
Шляхопровід важливий для транспортного сполучення ворогів
Вікіпедія

«Влучання акуратне, але дієве» 

Міст у районі Каховської ГЕС став непридатним для використання після того, як із ним попрацювали ЗСУ. Про це повідомило оперативне командування «Південь».  

«Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве», – заявляють в оперативному командуванні «Південь». 

Міст Каховської ГЕС непридатний для використання – «Південь»  фото 1

Нагадаємо, два дні тому українські військові вкотре завдали ударів по Антонівському мосту. Також під удар потрапив міст через Каховську ГЕС. 

Також 24 липня, зранку окупанти повідомили про обстріл українськими військовими мосту на греблі Каховської ГЕС. Згодом вони взялися ремонтувати шляхопровід.

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Теги: ЗСУ міст Херсонщина

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