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На Донеччині вибухнули склади з боєприпасами окупантів (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Донеччині вибухнули склади з боєприпасами окупантів (фото, відео)
У Макіївці палає склад боєприпасів
фото із соцмережі

На світанку вибухи прогриміли в окупованих Донецьку і Макіївці

На світанку у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На місці вибухів виникли пожежі. Повідомляють про нібито детонацію боєприпасів.

Крім того, вибухи прогриміли і в окупованому Донецьку.

Окупаційна влада повідомляє, що по Калінінському району Донецька було випущено 5 ракет із РСЗВ БМ-27 «Ураган».

Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України знищили ворожий склад із боєприпасами у Слов'яносербському району Луганщини.

До слова, російські загарбники спустошують склади з боєприпасами на території Білорусі. Загалом до кінця серпня заплановано вивезення 12 тис. тонн боєприпасів

Теги: Донеччина Донецк війна вибух окупанти окупація росія

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