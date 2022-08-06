На Донеччині вибухнули склади з боєприпасами окупантів (фото, відео)
На світанку вибухи прогриміли в окупованих Донецьку і Макіївці
На світанку у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
На місці вибухів виникли пожежі. Повідомляють про нібито детонацію боєприпасів.
Крім того, вибухи прогриміли і в окупованому Донецьку.
Окупаційна влада повідомляє, що по Калінінському району Донецька було випущено 5 ракет із РСЗВ БМ-27 «Ураган».
Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України знищили ворожий склад із боєприпасами у Слов'яносербському району Луганщини.
До слова, російські загарбники спустошують склади з боєприпасами на території Білорусі. Загалом до кінця серпня заплановано вивезення 12 тис. тонн боєприпасів
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