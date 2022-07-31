Банкова назвала убивство у Оленівці терактом

Руйнування лише однієї будівлі, де й перебували українські полонені, дає підстави стверджувати, що у Оленівці був теракт

Офіс президента закликав ЗМІ припинити писати про «удар» по колонії, де перебували полонені

Михайло Подоляк заявив, що убивство українських полонених у колонії на Донеччині не пов’язане із зовнішнім ударом. Про це радник голови Офісу президента написав у Twitter.

Подоляк у своїй заяві спирається на оприлюднені сьогодні, 31 липня, супутникові знімки об’єкту.

Радник голови Офісу президента звернув увагу на такі моменти:

супутникові знімки демонструють, що пошкоджена була лише одна будівля;

саме в неї перевели полонених просто перед терактом.

За словами Подоляка, аналіз фото свідчить про термобаричний вибух, який мав місце всередині будівлі, а не про артилерійський обстріл ззовні.

Представник президентської канцелярії закликав ЗМІ перестати писати про «удар» по колонії, а називати цю подію терактом.

Додамо, що російські війська 29 липня завдали удару по будівлі колонії №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.

Супутникові знімки колонії, зроблені до та після трагедії, підтверджують гіпотезу про те, що росіяни навіть не обстрілювали колонію, а підірвали будівлю з українськими полоненими зсередини.