Головна Країна Політика
search button user button menu button

Банкова назвала убивство у Оленівці терактом

Володимир Миленко
Сьогодні, 13:27 glavcom.ua
Банкова назвала убивство у Оленівці терактом
Руйнування лише однієї будівлі, де й перебували українські полонені, дає підстави стверджувати, що у Оленівці був теракт
фото: Twitter Крістофера Міллера

Офіс президента закликав ЗМІ припинити писати про «удар» по колонії, де перебували полонені

Михайло Подоляк заявив, що убивство українських полонених у колонії на Донеччині не пов’язане із зовнішнім ударом. Про це радник голови Офісу президента написав у Twitter.

Подоляк у своїй заяві спирається на оприлюднені сьогодні, 31 липня, супутникові знімки об’єкту.

Радник голови Офісу президента звернув увагу на такі моменти:

  • супутникові знімки демонструють, що пошкоджена була лише одна будівля;
  • саме в неї перевели полонених просто перед терактом.

За словами Подоляка, аналіз фото свідчить про термобаричний вибух, який мав місце всередині будівлі, а не про артилерійський обстріл ззовні.

Представник президентської канцелярії закликав ЗМІ перестати писати про «удар» по колонії, а називати цю подію терактом.

Додамо, що російські війська 29 липня завдали удару по будівлі колонії №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.  

Супутникові знімки колонії, зроблені до та після трагедії, підтверджують гіпотезу про те, що росіяни навіть не обстрілювали колонію, а підірвали будівлю з українськими полоненими зсередини.

Читайте також:

Кастрація та масове убивство «азовців». Чому Росія пишається своїми воєнними злочинами?

Страта українських полонених в Оленівці – новий виток самодегуманізації росіян

Теги: Михайло Подоляк Офіс президента війна полон росія Донеччина вибух

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські мігранти і біженці нагадують світу про звірства росіян і бездіяльність міжнародних організацій
Українці у світі протестують проти теракту в Оленівці (фото, відео)
Сьогодні, 12:15
РФ має бути визнана країною-спонсором тероризму всім цивілізованим світом
Оленівка – друга Катинь
Вчора, 18:01
Зеленський підбив підсумки 156-го дня війни
Відплата за Оленівку буде: звернення Зеленського (відео)
29 липня, 23:50

Політика

Окупанти намагаються «залатати» Антонівський міст
Окупанти намагаються «залатати» Антонівський міст
Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю бізнесмена Вадатурського
Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю бізнесмена Вадатурського
Петиція про збільшення зарплат військовим за рахунок нардепів набрала потрібні голоси
Петиція про збільшення зарплат військовим за рахунок нардепів набрала потрібні голоси
Банкова назвала убивство у Оленівці терактом
Банкова назвала убивство у Оленівці терактом
Навіщо росіяни атакували штаб свого флоту у Севастополі? Радник глави МВС назвав три причини
Навіщо росіяни атакували штаб свого флоту у Севастополі? Радник глави МВС назвав три причини
Американський аналітик пояснив, скільки Вашингтон допомагатиме Україні
Американський аналітик пояснив, скільки Вашингтон допомагатиме Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Омбудсмен: особу окупанта, який катував українського полоненого, встановлено
10K
У Миколаєві лунають вибухи
8996
Україну накриє потужний циклон Frieda: прогноз погоди на 31 липня
8014
Зречеться престолу? Папа Франциск зробив заяву
6973
Миколаїв пережив найсильніший обстріл за час війни: є загиблі
5747
Під Святогірськом точаться бої, у Лаврі залишаються 450 осіб

Новини

Під Святогірськом точаться бої, у Лаврі залишаються 450 осіб
Сьогодні, 02:34
Для Росії терор – це основна зброя: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 22:30
Партизани пошкодили залізницю на Луганщині
Вчора, 21:10
Початок опалювального сезону у період війни: уряд зробив заяву
Вчора, 20:48
Нацбанк назвав професії, які стануть затребуваними після війни
Вчора, 20:33
Зречеться престолу? Папа Франциск зробив заяву
Вчора, 20:14

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту