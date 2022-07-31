Банкова назвала убивство у Оленівці терактом
Офіс президента закликав ЗМІ припинити писати про «удар» по колонії, де перебували полонені
Михайло Подоляк заявив, що убивство українських полонених у колонії на Донеччині не пов’язане із зовнішнім ударом. Про це радник голови Офісу президента написав у Twitter.
Подоляк у своїй заяві спирається на оприлюднені сьогодні, 31 липня, супутникові знімки об’єкту.
Радник голови Офісу президента звернув увагу на такі моменти:
- супутникові знімки демонструють, що пошкоджена була лише одна будівля;
- саме в неї перевели полонених просто перед терактом.
За словами Подоляка, аналіз фото свідчить про термобаричний вибух, який мав місце всередині будівлі, а не про артилерійський обстріл ззовні.
Представник президентської канцелярії закликав ЗМІ перестати писати про «удар» по колонії, а називати цю подію терактом.
Додамо, що російські війська 29 липня завдали удару по будівлі колонії №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.
Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.
Супутникові знімки колонії, зроблені до та після трагедії, підтверджують гіпотезу про те, що росіяни навіть не обстрілювали колонію, а підірвали будівлю з українськими полоненими зсередини.
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