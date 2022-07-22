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    Події в Україні

    З полону російських окупантів визволили 32 волонтерів-водіїв

    Україна повернула з полону ДНР 32 водіїв-волонтерів - З полону російських окупантів визволили 32 волонтерів-водіїв
    Україна повернула з полону ДНР 32 водіїв-волонтерів
    фото: Альбіна Львутіна

    За словами водіїв, окупанти катували затриманих

    Україна визволила з полону російських окупантів 32 волонтерів-водіїв, які доставляли мирним жителям гуманітарну допомогу. Про це повідомила голова правління Центру з прав людини "ZMINA" Тетяна Печончик.

    «З полону т.зв. «ДНР» звільнено 32 водіїв-волонтерів, які возили гуманітарну допомогу із Запоріжжя до Маріуполя. Більше трьох місяців їх незаконно утримували в окупованому селі Оленівка Донецької області», – повідомила Тетяна Печончик.

    Тетяна Печончик додала, що родичі полонених тривалий час не наважувалися публічно заявити про викрадення, оскільки боялися, що розголос може зашкодити.

    Троє з 32 звільнених водіїв розповіли, що затриманих катували, камери були переповнені, їжі та води не вистачало. Також з полонених вимагали гроші, за «покращення умов перебування».

    Зазначається, що волонтерів збиралися судити, але їх вдалось визволити завдяки інформаційній компанії «Волонтер – не терорист». Наразі один волонтер-водій, Сергій Тарасенко, досі в полоні.

    Нагадаємо, правозахисниця назвала кількість українців у російському полоні. Нагадаємо, 29 червня Україна і Росія провели найбільший обмін із початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Під час нього додому повернулися 144 захисники нашої країни, серед яких 95 оборонців завод Азовсталь у Маріуполі.

    Також повідомлялося, що рашисти усе частіше використовують родичів українських військовополонених для проведення дезінформаційних операцій.

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    Теги: росія окупанти «ДНР» війна полон водій обмін полоненими Україна окупація #stoprussia
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    З полону російських окупантів визволили 32 волонтерів-водіїв