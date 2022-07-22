З полону російських окупантів визволили 32 волонтерів-водіїв

За словами водіїв, окупанти катували затриманих

Україна визволила з полону російських окупантів 32 волонтерів-водіїв, які доставляли мирним жителям гуманітарну допомогу. Про це повідомила голова правління Центру з прав людини "ZMINA" Тетяна Печончик.

«З полону т.зв. «ДНР» звільнено 32 водіїв-волонтерів, які возили гуманітарну допомогу із Запоріжжя до Маріуполя. Більше трьох місяців їх незаконно утримували в окупованому селі Оленівка Донецької області», – повідомила Тетяна Печончик.

Тетяна Печончик додала, що родичі полонених тривалий час не наважувалися публічно заявити про викрадення, оскільки боялися, що розголос може зашкодити.

Троє з 32 звільнених водіїв розповіли, що затриманих катували, камери були переповнені, їжі та води не вистачало. Також з полонених вимагали гроші, за «покращення умов перебування».

Зазначається, що волонтерів збиралися судити, але їх вдалось визволити завдяки інформаційній компанії «Волонтер – не терорист». Наразі один волонтер-водій, Сергій Тарасенко, досі в полоні.

Нагадаємо, правозахисниця назвала кількість українців у російському полоні. Нагадаємо, 29 червня Україна і Росія провели найбільший обмін із початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Під час нього додому повернулися 144 захисники нашої країни, серед яких 95 оборонців завод Азовсталь у Маріуполі.

Також повідомлялося, що рашисти усе частіше використовують родичів українських військовополонених для проведення дезінформаційних операцій.