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Посол США відреагувала на масове вбивство Росією військовополонених в Оленівці

Дзвенислава Карплюк
Вчора, 21:51 glavcom.ua
Посол США відреагувала на масове вбивство Росією військовополонених в Оленівці
Росіяни стратили українських військовополонених в Оленівській колонії 
фото з відкритих джерел

США готові й надалі підтримувати Україну й допомогати захищатися від агресії Росії

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала обстріл Росією Оленівської колонії, де утримували українських військовополонених, неприпустимим. Про це йдеться у Twitter Брінк.

США готові й надалі підтримувати Україну й допомогати захищатися від агресії Росії.

«Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими військовополоненими. Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви», - написала вона.

Нагадаємо, на своїй офіційній сторінці в Twitter посольство Росії в Британії закликало стратити військовослужбовців полку «Азов», написавши, що українські бійці нібито «заслуговують смерті через повішання». Пізніше МЗС відреагувало на заклики РФ стратити бійців «Азов».

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.  

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