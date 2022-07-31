Посол США відреагувала на масове вбивство Росією військовополонених в Оленівці

США готові й надалі підтримувати Україну й допомогати захищатися від агресії Росії

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала обстріл Росією Оленівської колонії, де утримували українських військовополонених, неприпустимим. Про це йдеться у Twitter Брінк.

США готові й надалі підтримувати Україну й допомогати захищатися від агресії Росії.

«Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими військовополоненими. Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви», - написала вона.

Нагадаємо, на своїй офіційній сторінці в Twitter посольство Росії в Британії закликало стратити військовослужбовців полку «Азов», написавши, що українські бійці нібито «заслуговують смерті через повішання». Пізніше МЗС відреагувало на заклики РФ стратити бійців «Азов».

Як повідомлялося, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області . Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.