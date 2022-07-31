Посол США відреагувала на масове вбивство Росією військовополонених в Оленівці
США готові й надалі підтримувати Україну й допомогати захищатися від агресії Росії
Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала обстріл Росією Оленівської колонії, де утримували українських військовополонених, неприпустимим. Про це йдеться у Twitter Брінк.
США готові й надалі підтримувати Україну й допомогати захищатися від агресії Росії.
«Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими військовополоненими. Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви», - написала вона.
Нагадаємо, на своїй офіційній сторінці в Twitter посольство Росії в Британії закликало стратити військовослужбовців полку «Азов», написавши, що українські бійці нібито «заслуговують смерті через повішання». Пізніше МЗС відреагувало на заклики РФ стратити бійців «Азов».
Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.
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