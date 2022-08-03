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ЗСУ відзвітували про втрати окупантів на півдні за ніч 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 13:00 glavcom.ua
ЗСУ відзвітували про втрати окупантів на півдні за ніч 
Обстановка на південнобузькому напрямку напружена і динамічна
Генштаб

Окупанти планують вийти на адміністративний кордон Херсонщини

У ніч із 2 на 3 серпня на південному напрямку сидами ЗСУ відмінусовано 19 рашистів, знищено мобільну станцію супутникового зв’язку, протитанковий ракетний комплекс, дві автівки, в тому числі броньовану та два польових склади боєприпасів в Чорнобаївці та Бериславі. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Остаточні втрати ворога – дорозвідуються.

«Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежі оборони. Створює ударне угруповання на Криворізькому напрямку, має на меті не допустити прориву наших військ, планує контрнаступальні дії для виходу на адміністративний кордон Херсонщини», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, тим часом морські піхотинці знищили 15 окупантів і п'ятьох взяли в полон.

Також «азовці» на Харківщині знищили сім вантажівок боєприпасів окупантів (відео).

Як відомо, триває 161-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Протягом минулої доби ЗСУ відбили кілька наступів окупантів на Донеччині – Генштаб.

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Теги: Херсонщина

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