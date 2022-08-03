Україна отримала партію потужних «пташок-розвідників» (фото)

Вдень і вночі українські солдати будуть добре бачити ворожу техніку

В Україну доставили перший комплекс безпілотників, закуплених у межах програми «Армія дронів». Вже сьогодні 30 коптерів вирушать на передову для підсилення ЗСУ. Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зокрема, зазначається, що серед відправлених на передову БПЛА-розвідників є також одні з найкращих дронів – FLyEye. Їхня швидкість може досягати 160 км/год, а дальність польоту – 60 км. Це дозволить розвідникам проникати в тил ворога та отримувати важливу інформацію.

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Також ЗСУ посилять дрони DJI Matrice 300, які мають потужні камери та тепловізори. Вдень і вночі українські солдати будуть добре бачити ворожу техніку та робити все, щоб її ставало менше.

Федоров додав, що через платформу UNITED24 на «Армію дронів» вже зібрали більш як 750 млн грн. Загалом до кінця серпня планується закрити перше завдання – закупити дві сотні дронів-розвідників.

Ведемо перемовини з українськими виробниками безпілотників, щоб у подальшому купувати їх для Армії дронів. Побачили круті БПЛА від компаній Скайтон, SKIF та Укрджет – розповів міністер.