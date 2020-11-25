«Зупинити поширення вже важко». Інфекціоніст назвала головну причину спалаху Covid-19

«Найбільша помилка – відсутність будь-якої роботи із тими, хто контактував із хворими», – Надія Дребот

Дитячий інфекціоніст вищої категорії Мелітопольської міської дитячої лікарні Надія Дребот заявила, що українці могли б інакше прожити рік пандемії, якби не наробили помилок.

В інтерв’ю «Главкому» лікарка зазначила, що треба більше стежити за контактними особами, щоб вони не розповсюджували вірус, бо через спалах коронавірусу медицина перейшла вже межу у нестачі лікарів.

«Ми перейшли межу, і це при тому, що в Україні достатньо фахових епідеміологів. Ми могли б інакше прожити рік пандемії, якби не наробили помилок. Найбільша помилка – відсутність будь-якої роботи із контактними людьми, тими, хто контактував із хворими. Замість того, щоб сидіти у самоізоляції, вони ходять в аптеки, магазини, в гості один до одного, переносять вірус. Яка структура контролює кількість випадків у певному кластері, аналізує, звідки пішло зараження? На жаль, уже зараз зупинити поширення дуже важко», – наголосила вона.

Крім того, лікарка зазначає, що контактних осіб треба відстежувати, тестувати та ізолювати.

«Наприклад, якщо у середній школі, у класі із підлітками виявлено носія коронавірусу, то весь клас треба на 14 – 17 днів помістити в обсервацію, аби кожен із підлітків не позаражав своїх бабусь і дідусів чи родичів із супутніми захворюваннями. Цим дітям треба зробити тести, а також потрібно, щоб за ними наглядав хтось – медсестра, приміром. Для цього не потрібна людина із вищою медичною освітою. Решту дітей, які показали позитивний результат ПЛР-тесту, потрібно ізолювати. Для таких потреб підійде школа-інтернат, якийсь санаторій. Щоб туди батьки приносили речі, їжу, щоб не переривався навчальний процес. Я не наголошую, що це єдина правильна схема, це лише моя думка», – пояснила Дребот.

Нагадаємо, що прем’єр Денис Шмигаль допустив повний локдаун на новорічні свята.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов також допустив локдаун на новорічні свята через ситуацію з коронавірусом в Україні.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.