Євросоюз заборонив постачання товарів для нафтової галузі Росії
Заборона постачання товарів та технологій для нафтопереробки до Росії продовжена до 31 липня
Європейський Союз заборонив постачання товарів та технологій для нафтової галузі Росії, повідомляє РИА Новости з посиланням на документ, опублікований в офіційному журналі ЄС.
«Має бути заборонено продавати, постачати, передавати чи експортувати, безпосередньо чи опосередковано, товари та технології, які підходять для використання у нафтопереробці… фізичним чи юридичним особам, організаціям чи органам у Росії або для використання у Росії», — наголошується в документі. Зазначається, що обмеження діятимуть до 31 липня 2022 року із можливістю коригування. Раніше Євросоюз продовжував ці ж санкції регулярно.
Нагадаємо, Євросоюз також запровадив обмеження проти чотирьох російських банків. У списки санкцій увійшли Альфа-банк, «Відкриття», банк «Росія» і Промзв'язокбанк. Крім того, до переліку включили 60 провідних компаній російського військово-промислового комплексу, включаючи літакобудівні та кораблебудівні підприємства.