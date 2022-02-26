﻿Росія почала грубо погрожувати війною Швеції та Фінляндії

МЗС Росії: прийняття Швеції та Фінляндії в НАТО вимагатиме кроків у відповідь від Росії

Можливе прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО спричинить кроки у відповідь з боку Росії. Про це заявила представник МЗС Росії Марія Захарова. За її словами, країни НАТО, «коли йдеться про їхню обіцянку не розширювати альянс на схід, шукають нові виправдання та ховаються одна за одну». Пропагандистка зазначила, що Росії потрібні довгострокові юридичні гарантії безпеки від США і північноатлантичного альянсу. «Усі країни-учасниці ОБСЄ у їхній національній якості, зокрема Фінляндія та Швеція, підтвердили принцип, згідно з яким безпека одних держав не повинна будуватися на шкоду безпеці інших країн. Очевидно, що приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО, що є насамперед, як ви чудово розумієте, військовим блоком, мало б серйозні військово-політичні наслідки, які б вимагали кроків у відповідь нашої країни»,— заявила пані Захарова.

Такі заяви спричинила інформація про те, що Швеція та Фінляндія на тлі нападу Росії на Україну вперше задіють так званий формат MSI у рамках НАТО, що дозволяє поглиблений обмін інформацією з Північноатлантичним альянсом.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про війну Україні. Західні країни засудили дії Москви відповіли економічними санкціями. Україна на одинці стала на бій з ворогом.

Зокрема, Бельгія закликала Євросоюз зупинити видачу віз усім громадянам Росії, включно зі студентами, робітниками і туристами, у відповідь на напад РФ на Україну. Про це у четвер заявив держсекретар з питань притулку і міграції Семмі Махді, пише Reuters.

«Божевільний напад Росії змушує нас бути обережними з росіянами, які бажають поїхати в Бельгію», – зазначив він.