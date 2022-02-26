Російський комуніст прозрів і вимагає від Путіна припинити війну з Україною

«Я голосував за те, щоб не бомбили Донбас, а не за те, щоб бомбили Київ», заявив Матвєєв

Депутат Держдуми від КПРФ Михайло Матвєєв, який голосував за визнання незалежності «ДНР» та «ЛНР», заявив, що війна має бути негайно припинена. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Голосуючи за визнання ДНР/ЛНР, я голосував за мир, а не за війну. За те, щоб Росія стала щитом, щоби не бомбили Донбас, а не за те, щоби бомбили Київ», – написав Матвєєв.

Зазначимо, КПРФ була саме тією партією, яка перша ініціювала «звернення» до Володимира Путіна щодо «визнання незалежності« захоплених Росією частин Донбасу.

Це уже другий російський депутат-комуніст, який публічно виступив проти війни. До цього схожу заяву зробив Олег Смолін

Нагадаємо, третю добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.