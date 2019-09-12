Звільнені з російського полону моряки сьогодні дадуть пресконференцію



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Напередодні з моряками зустрівся п'ятий президент України Петро Порошенко Фото: Укрінформ

Моряки, визволені з російського полону, планують продовжити службу у ВМС України

Сьогодні відбудеться пресконференція з нагоди повернення в Україну з російського полону 24-х захоплених військових моряків.

Захід розпочнеться о 15:00 в столичному агентстві Укрінформ.

Організатор пресконференції - Генеральний штаб Збройних сил України.

У заході візьмуть участь: капітан другого рангу Денис Гриценко – командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування; старший лейтенант Богдан Небилиця - командир малого броньованого артилерійського катера Нікополь; старшина першої статті Олег Мельничук - командир рейдового буксира Яни Капу; матрос Андрій Артеменко – старший комендор малого броньованого артилерійського катера Бердянськ.

Напередодні старший матрос Військово-морських сил України Андрій Оприско, звільнений із російського полону, заявив, що всі моряки продовжать службу у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

Також зазначимо, що визволені заручники Кремля отримають по 100 тисяч гривень

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