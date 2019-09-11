Визволені заручники Кремля отримають по 100 тисяч гривень



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7 вересня в Україну з РФ повернулися 35 політв'язнів

Уряд ухвалив рішення про фінансову допомогу вчорашнім полоненим

Кабінет міністрів затвердив виплату кожному з 35-ти визволених моряків і політв'язнів одноразову грошову виплату в розмірі 100 тисяч гривень.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Щойно взяла участь у другому засіданні Кабінету міністрів України. Було ухвалено важливе рішення - кожен з 35 звільнених 7 вересня українських громадян отримає одноразову грошову виплату у розмірі 100 тисяч гривень», - написала вона.

Денісова зауважила, що відповідальним за виконання урядового рішення є Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, а виплати будуть здійснюватись у встановленому порядку.

«Вважаю, що соціальна підтримка нещодавно звільнених військових моряків та політв`язнів та їхніх родин є надзвичайно важливою», - додала омбудсмен.

Як відомо, сьогодні звільнений з полону Сущенко дав першу пресконференцію.

Також 11 вересня пʼятий президент Петро Порошенко зустрівся зі звільненим з полону кримчанин Володимиром Балухом.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряки.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.