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    Цемах з донькою виїхав з Росії

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    <p>Цемах з донькою їде на окуповану Донеччину</p> - Цемах з донькою виїхав з Росії

    Цемах з донькою їде на окуповану Донеччину

    Фото зі сторінки Левченко-Цемах у російській соцмережі «ВКонтакте»

    Росія відпустила Цемаха задля того, щоб уникнути претензій від Нідерландів, вважає журналіст Крістофер Міллер

    Бойовик і підозрюваний в причетності до авіакатастрофи літака рейсу МН17 Володимир Цемах разом з донькою повертається на окуповану Донеччину.

    Про це свідчить відповідний допис і фото, які опублікувала донька бойовика Марія Левченко-Цемах у російській соцмережі «ВКонтакте».

    Як відомо, 7 вересня Цемаха доставили в Росію літаком разом з іншими 34-ма утримуваними в Україні особами в межах обміну полоненими.

    У соцмережі 11 вересня донька Цемаха написала: «Ну що, є в житті щастя, є справедливість, є хороші люди! Тепер жити трохи легше. Ура, дорогі мої! Їдемо додому».

    Раніше Левченко-Цемах опублікувала фото автобуса сполученням Донецьк-Москва і повідомила, що цим автобусом приїхала в Москву.

    Журналіст Крістофер Міллер вважає, що Росія відпустила Цемаха задля того, щоб уникнути претензій від Нідерландів у справі про розслідування катастрофи літака МН17. Адже прокуратура Нідерландів просила Росію видати Цемаха.

    «Звичайно, це означає, що коли влада Нідерландів знову просить Росію видати Цемаха, вона може просто сказати: «У нас його немає, він в Україні». Це також означає, що якщо «трагедія» спіткає Цемаха – а-ля Захарченка і так далі – Росія може сказати: «Це сталося в Україні», – написав Міллер у Твіттері.

    Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

    У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH-17 та був свідком цих подій.

    5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони. 

    Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

    Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

    Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

    Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.

    Натомість у РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха.

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    Джерело: 24 канал

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    Росія бойовики на Донбасі Нідерланди МН-17 обмін полоненими розслідування Володимир Цемах
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