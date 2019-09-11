Цемах з донькою виїхав з Росії



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Цемах з донькою їде на окуповану Донеччину Фото зі сторінки Левченко-Цемах у російській соцмережі «ВКонтакте»

Росія відпустила Цемаха задля того, щоб уникнути претензій від Нідерландів, вважає журналіст Крістофер Міллер

Бойовик і підозрюваний в причетності до авіакатастрофи літака рейсу МН17 Володимир Цемах разом з донькою повертається на окуповану Донеччину.

Про це свідчить відповідний допис і фото, які опублікувала донька бойовика Марія Левченко-Цемах у російській соцмережі «ВКонтакте».

Як відомо, 7 вересня Цемаха доставили в Росію літаком разом з іншими 34-ма утримуваними в Україні особами в межах обміну полоненими.

У соцмережі 11 вересня донька Цемаха написала: «Ну що, є в житті щастя, є справедливість, є хороші люди! Тепер жити трохи легше. Ура, дорогі мої! Їдемо додому».

Раніше Левченко-Цемах опублікувала фото автобуса сполученням Донецьк-Москва і повідомила, що цим автобусом приїхала в Москву.

Журналіст Крістофер Міллер вважає, що Росія відпустила Цемаха задля того, щоб уникнути претензій від Нідерландів у справі про розслідування катастрофи літака МН17. Адже прокуратура Нідерландів просила Росію видати Цемаха.

«Звичайно, це означає, що коли влада Нідерландів знову просить Росію видати Цемаха, вона може просто сказати: «У нас його немає, він в Україні». Це також означає, що якщо «трагедія» спіткає Цемаха – а-ля Захарченка і так далі – Росія може сказати: «Це сталося в Україні», – написав Міллер у Твіттері.

Of course, this means that when the Dutch government comes asking (again) for Russia to extradite Tsemakh, it can simply say, "We don't have him, he's in Ukraine." It also means that if "tragedy" befalls Tsemakh — a la Zaharchenko, etc. — Russia can say, "It happened in Ukraine." https://t.co/sgXxuijeN0 — Christopher Miller (@ChristopherJM) 11 сентября 2019 г.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH-17 та був свідком цих подій.

5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.

Натомість у РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха.

Джерело: 24 канал