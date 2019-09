Цемах з донькою виїхав з Росії

Росія відпустила Цемаха задля того, щоб уникнути претензій від Нідерландів, вважає журналіст Крістофер Міллер

Бойовик і підозрюваний в причетності до авіакатастрофи літака рейсу МН17 Володимир Цемах разом з донькою повертається на окуповану Донеччину.

Про це свідчить відповідний допис і фото, які опублікувала донька бойовика Марія Левченко-Цемах у російській соцмережі «ВКонтакте».

Як відомо, 7 вересня Цемаха доставили в Росію літаком разом з іншими 34-ма утримуваними в Україні особами в межах обміну полоненими.

У соцмережі 11 вересня донька Цемаха написала: «Ну що, є в житті щастя, є справедливість, є хороші люди! Тепер жити трохи легше. Ура, дорогі мої! Їдемо додому».

Раніше Левченко-Цемах опублікувала фото автобуса сполученням Донецьк-Москва і повідомила, що цим автобусом приїхала в Москву.

Журналіст Крістофер Міллер вважає, що Росія відпустила Цемаха задля того, щоб уникнути претензій від Нідерландів у справі про розслідування катастрофи літака МН17. Адже прокуратура Нідерландів просила Росію видати Цемаха.

«Звичайно, це означає, що коли влада Нідерландів знову просить Росію видати Цемаха, вона може просто сказати: «У нас його немає, він в Україні». Це також означає, що якщо «трагедія» спіткає Цемаха – а-ля Захарченка і так далі – Росія може сказати: «Це сталося в Україні», – написав Міллер у Твіттері.

Of course, this means that when the Dutch government comes asking (again) for Russia to extradite Tsemakh, it can simply say, "We don't have him, he's in Ukraine." It also means that if "tragedy" befalls Tsemakh — a la Zaharchenko, etc. — Russia can say, "It happened in Ukraine." https://t.co/sgXxuijeN0