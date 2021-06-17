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    Звільнити Авакова: У ЗМІ заговорили про можливу відставку уряду Шмигаля

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    Восени можуть &laquo;спровокувати маленьку урядову кризу і зняти Кабмін&raquo; - Звільнити Авакова: У ЗМІ заговорили про можливу відставку уряду Шмигаля
    Восени можуть «спровокувати маленьку урядову кризу і зняти Кабмін»
    Фото: .pravda.com.ua

    Главу МВС «давно хочуть посунути», але зробити це непросто – медіа

    Восени уряд Дениса Шмигаля можуть відправити у відставку, щоб заодно звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який обіймає цю посаду ще з 2014 року і пережив уже дві відставки уряду лише за Зеленського. Про це пише «Українська правда».

    Зокрема, один з топчиновників «Зе!команди», ім’я якого видання не вказує, заявив: «Я бачу якусь емоційну втому «першого» від всього Кабміну. На Банковій висить в повітрі, що восени треба уряд перезавантажити, тому що майже до всіх є питання. І до Лазебної, і до Тарана, і до Абрамовського і до решти».

    Про те, що восени можуть «спровокувати маленьку урядову кризу і зняти Кабмін» говорять і в уряді.

    Автори статті зазначають, що «окрім розсинхрону Зеленського і Кабміну» загалом, є ще одна річ, яка може підштовхнути президента до перезапуску уряду – відставка всього Кабміну може стати найбільш реальним сценарієм для звільнення Арсена Авакова.

    За словами співрозмовників видання, главу МВС «давно хочуть посунути», але зробити це непросто.

    Зазначається, що, по-перше, за 7 років керівництва потужним силовим відомством Аваков має «компромат на всі політичні сили країни», по-друге, завдяки своєму досвіду вибудував серйозне лобі у парламенті – його симпатики є у групі «За майбутнє», серед депутатів з «Довіри», у «Слузі народу» і «Батьківщині».

    Зазначимо, у травні ексгенпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що «уже йде дискусія, хто замінить Авакова». Головною причиною того, що міністра досі не звільнили, він назвав відсутність голосів у парламенті під голосування за відставку Авакова. На питання, чи називаються вже конкретні імена на заміну міністру, ексгенпрокурор відповів ствердно.

    Хоча ще навесні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняв, що немає підстав для відставки глави МВС Арсена Авакова.

    Раніше Аваков заявив, що сидить на «розжареній сковорідці», але у прем'єри не збирається. Глава МВС також розповів, через що він «лютує».

    Як відомо, рік тому Комітет з питань правоохоронної діяльності передав на розгляд до Верховної Ради постанову про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

    Теги: Кабмін МВС Арсен Аваков відставка уряд Денис Шмигаль
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    Звільнити Авакова: У ЗМІ заговорили про можливу відставку уряду Шмигаля