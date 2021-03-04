Прем’єр прокоментував можливість відставки Авакова

Шмигаль зазначив, що відставка Авакова є «найчастішим питанням» за рік його перебування на посаді прем'єра

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що зараз немає підстав для відставки глави МВС Арсена Авакова.

Про це прем’єр сказав в інтерв'ю «Фокусу».

Як зазначив Шмигаль, відставка Авакова є «найчастішим питанням» за рік його перебування на посаді прем'єра.

Він додав, що недоцільно говорити про відставку Авакова, поки не завершилася реформа МВС.

«Неможливо за місяць набрати, наприклад, в карний розшук людей з вулиці. Можна прибрати окремих персон, але всіх поміняти одним махом – ні. Реформа – це зміна керівництва і ментальності в суспільстві. Після 2014 року це відбувається. Зараз у поліції зовсім інша реакція на кричущі випадки. Тому конкретних підстав, необхідних для відставки Арсена Авакова, немає», – сказав прем'єр.

Нагадаємо, на днях Аваков заявив, що сидить на «розжареній сковорідці», але у прем'єри не збирається.

Глава МВС також розповів, через що він «лютує».

До слова, Аваков вважає, що засуджений на сім років одеський активіст Сергій Стерненко вигадав собі образ революціонера.