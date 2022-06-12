Ракетна атака на Чортків: рятувальники витягли з-під завалів 12 людей

Рятувальники приступили до другого етапу ліквідації наслідків ракетного обстрілу на Тернопільщині

З-під завалів будинків після ракетного удару у місті Чорткові на Тернопільщині працівники ДСНС врятували 12 осіб, серед них двоє дітей. Про це повідомив під час брифінгу начальник Головного управління ДСНС в області Віктор Маслей.

«Через ракетний удар по Чорткову внаслідок детонації було пошкоджено газопровід, виникла пожежа. Підрозділи ДСНС у найкоротший термін її ліквідували. Також здійснювалися роботи на завалах із пошуку постраждалих осіб. Врятували 12 осіб, з них двоє дітей. О 00.55 виникла небезпека повторного удару, пошукові роботи призупинили та згодом, орієнтовно о третій годині, пошукові роботи було завершено», – сказав Маслей.

За словами очільник ДСНС в області, зараз рятувальники приступили до другого етапу ліквідації наслідків ракетного обстрілу. На місцях працюють спецслужби, комунальники, волонтери. Триває розбір конструкцій, залишків будівель.

Як сказав на брифінгу начальник обласної поліції Олександр Богомог, за фактом обстрілу ракетами Чорткова порушено кримінальне провадження Службою безпеки України, поліція надає допомогу у документуванні цього злочину, на місці працюють вибухотехніки поліції. Місце події охороняється, на доступах обмежено проїзд транспорту.

Нагадаємо, 11 червня під час повітряної тривоги ворог атакував Чортків, що у Тернопільській області. Ракети летіли з Чорного моря.

Внаслідок ракетного удару по Чорткову отримали поранення 22 особи, серед них діти. Частково зруйновано військовий об'єкт та чотири будинки.