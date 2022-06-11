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  4. У Чорткові на Тернопільщині пролунав вибух (фото)
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    Події в Україні

    У Чорткові на Тернопільщині пролунав вибух (фото)

    Рашисти перед Трійцею прислали &laquo;привіт&raquo; - У Чорткові на Тернопільщині пролунав вибух (фото)
    Рашисти перед Трійцею прислали «привіт»
    фото з соцмереж

    Не нехтуйте заходами безпеки

    Увечері, 11 червня, на території частини України лунали сирени повітряної тривоги. Згодом у соцмережах мешканці Чорткова, що на Тернопільщині, повідомили про потужний вибух.

    Як стало відомо, голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш підтвердив вибух у Чорткові.

    «Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте в соцмережах наслідки вибухів. Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас в курсі щодо ситуації в області», – написав він.

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    Тривога у багатьох областях триває, залишайтесь в укриттях.

    Перед цим з’явилася інформацію про те, що очевидці помітили прольоти ракет над Одеською та Кіровоградської областю, а згодом – над Кам'янець Подільським.

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    Нагадуємо, що ракети летіли з Чорного моря.

    До слова, надвечір в окупованому Донецьку чутні вибухи (відео).

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    Теги: вибух росія окупанти війна Україна Тернопільщина окупація #stoprussia
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    У Чорткові на Тернопільщині пролунав вибух (фото)