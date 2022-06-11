У Чорткові на Тернопільщині пролунав вибух (фото)

Не нехтуйте заходами безпеки

Увечері, 11 червня, на території частини України лунали сирени повітряної тривоги. Згодом у соцмережах мешканці Чорткова, що на Тернопільщині, повідомили про потужний вибух.

Як стало відомо, голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш підтвердив вибух у Чорткові.

«Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте в соцмережах наслідки вибухів. Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас в курсі щодо ситуації в області», – написав він.

Тривога у багатьох областях триває, залишайтесь в укриттях.

Перед цим з’явилася інформацію про те, що очевидці помітили прольоти ракет над Одеською та Кіровоградської областю, а згодом – над Кам'янець Подільським.

Нагадуємо, що ракети летіли з Чорного моря.

До слова, надвечір в окупованому Донецьку чутні вибухи (відео).

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