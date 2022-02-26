З'явилося відео підбитого вертольота РФ
На відео підбитий Мі-24, що горить, падає в степу
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео падаючого вертольота Мі–24 збройних сил Російської Федерації. Відео Цаплієнко опублікував у своєму Telegram–каналі.
Цаплієнко повідомив, гелікоптер збили в Херсонській області.
«Падає збитий гелікоптер в Херсонській області. Ще один – щойно підбили під Харковом, – окрема механізована бригада», – йдеться у повідомленні.
УВАГА 18+. Ненормативна лексика
Нагадаємо, протягом доби росіяни втратили щонайменше 11 вертольотів різних типів, три винищувачі СУ-30 СМ, два штурмовики СУ-25 і ще один військово-транспортний ІЛ-76 МД із десантом.
До слова, СБУ запустила чат-бот для повідомлення про ворожу техніку та диверсантів.
Важливо знати, що Укравтодор демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни.