Протиповітряна оборона повідомила про втрати авіації окупантів за добу

Українська протиповітряна оборона ЗСУ завдала значних втрат російській авіації, бронетехніці та живій силі

Речник командування Протиповітряної оборони Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив про втрати окупантів протягом 26 лютого.

Українська протиповітряна оборона ЗСУ завдала значних втрат російській авіації, бронетехніці та живій силі.

Так, протягом доби росіяни втратили щонайменше 11 вертольотів різних типів, три винищувачі СУ-30 СМ, два штурмовики СУ-25 і ще один військово-транспортний ІЛ-76 МД із десантом.

ПРОТЯГОМ ДОБИ ВТРАТИЛИ ТРИ СУ-30 СМ, 11 ВЕРТОЛЬОТІВ,ДВА СУ-25,ДВА ІЛ-76МД,КОЛОНУ ТЕХНІКИ ТА ЕШЕЛОН З ПАЛЬНИМ

Блискавично відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Байрактар ТБ-2,який знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами

Вірте в ЗСУ! pic.twitter.com/VH6O9SLxHg — ВОЇНИ УКРАЇНИ (@ArmedForcesUkr) February 26, 2022

Техніку знищували винищувачі СУ-27, бойові розрахунки зенітних протиракетних комплексів С300 та БУК М1. Фронтовий бомбардувальник СУ24-М одним заходом знищив колону із 20 одиниць військової техніки. Екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Байрактар ТБ-2 знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами ворога.

До слова, СБУ запустила чат-бот для повідомлення про ворожу техніку та диверсантів.

Важливо знати, що Укравтодор демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни.