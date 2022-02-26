Російське вторгнення: окупанти не досягнули успіху в жодному районі

Оперативна ситуація станом на 20.00

Сили оборони України дають гідну відсіч агресору у всіх операційних районах. Противник української армії несе значні втрати. Орієнтовні втрати особового складу росіян – понад 3 тис. осіб, танків – приблизно 100, бойових машин піхоти – приблизно 540, гармат – 15, ЗРК «Бук» – 1, літаків – 16, вертольотів –18. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, на Поліському напрямку наступ ворога зупинений на рубежі Бородянка, Буча, Вишгород. Підрозділи противника частково втратили боєздатність.

На Сіверщині окупанти завершили перегрупування та продовжили наступ з метою блокування Києва. Підрозділи ЗС України стримують загарбника. В Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн із дизпаливом.

Противник продовжує спроби захоплення населених пунктів у Слобожанському операційному районі, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська.

У Волинському операційному районі ворог проводить демонстраційні дії.

Завдяки рішучій відсічі Об’єднаних сил мета РФ вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганських областей не досягнута.

На Південному напрямку противнику вдалося вийти на рубежі Скадовська та Голої Пристані. Сили оборони держави разом із Силами територіальної оборони ведуть запеклі бої, щоб не допустити закріплення по лівому берегу річки Дніпро. Закликаємо добровольців тероборони Херсонщини та Миколаївщини чинити опір агресору!

В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищений російський винищувач Су-30 СМ.

Російські спецпризначенці та диверсанти, всупереч Женевським конвенціям та правилам ведення війни, використовують об'єкти цивільної інфраструктури для прикриття своїх дій.

«Бойовий дух українських воїнів високий! Натомість війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Також російські окупанти масово залишають техніку та вдаються до втечі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протиповітряна оборона повідомила про втрати авіації окупантів за добу.

Також у Миколаєві тероборона дала бій російським танкам.

Як повідомлялося, у Харкові окупанти використовують бомби, заборонені Женевською конвенцією.

Читайте також: