Поліція просить українців вимкнути геолокацію на телефонах. Чому це важливо?

Ворог зрозумів, що українці знищують мітки

Міністерство внутрішніх справ України закликає усіх громадян вимкнути геолокацію у власних мобільних телефонах та на пристроях у близьких. Про це повідомила пресслужба відомства.

У МВС зазначають, що більшість міток уже знешкодженні, тому російсько-окупаційні війська починають орієнтуватися за скупченням мобільного трафіку.

В МВС просять поширити в громадах інформацію про потребу вимкнення геолокації.

Як відімкнути геолокацію?

В IPhone: Налаштування -> Приватність (Конфіденційність) -> Геолокація

На Andoid: Налаштування -> Безпека й екстренні ситуації -> Геолокація

Що робити, якщо бачите мітки?

Їх слід замальовувати смолою, заклеювати фольгою або присипати землею. Замальовувати звичайною фарбою чи балончиком не варто: мітки наносять люмінесцентною фарбою, яка просвічуватиме крізь покриття.

Окрім цього, одразу телефонуйте в поліцію за номером 102 і будьте готові назвати точне місцеперебування позначки: назву населеного пункту, відстань від нього або інші орієнтири.

Кіберполіція також створила спеціальний бот для повідомлень про мітки, які окупанти залишають на дорогах. Можна сфотографувати точку, і вона потрапить до єдиної бази на Google Maps. Адреса бота — @ukraine_avanger_bot.

Читайте також: