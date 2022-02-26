Поліція просить українців вимкнути геолокацію на телефонах. Чому це важливо?
Ворог зрозумів, що українці знищують мітки
Міністерство внутрішніх справ України закликає усіх громадян вимкнути геолокацію у власних мобільних телефонах та на пристроях у близьких. Про це повідомила пресслужба відомства.
У МВС зазначають, що більшість міток уже знешкодженні, тому російсько-окупаційні війська починають орієнтуватися за скупченням мобільного трафіку.
В МВС просять поширити в громадах інформацію про потребу вимкнення геолокації.
Як відімкнути геолокацію?
В IPhone: Налаштування -> Приватність (Конфіденційність) -> Геолокація
На Andoid: Налаштування -> Безпека й екстренні ситуації -> Геолокація
Що робити, якщо бачите мітки?
Їх слід замальовувати смолою, заклеювати фольгою або присипати землею. Замальовувати звичайною фарбою чи балончиком не варто: мітки наносять люмінесцентною фарбою, яка просвічуватиме крізь покриття.
Окрім цього, одразу телефонуйте в поліцію за номером 102 і будьте готові назвати точне місцеперебування позначки: назву населеного пункту, відстань від нього або інші орієнтири.
Кіберполіція також створила спеціальний бот для повідомлень про мітки, які окупанти залишають на дорогах. Можна сфотографувати точку, і вона потрапить до єдиної бази на Google Maps. Адреса бота — @ukraine_avanger_bot.