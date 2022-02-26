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    Поліція просить українців вимкнути геолокацію на телефонах. Чому це важливо?

    Поліція просить українців вимкнути геолокацію на телефонах - Поліція просить українців вимкнути геолокацію на телефонах. Чому це важливо?
    Поліція просить українців вимкнути геолокацію на телефонах
    фото ілюстраційне

    Ворог зрозумів, що українці знищують мітки

    Міністерство внутрішніх справ України закликає усіх громадян вимкнути геолокацію у власних мобільних телефонах та на пристроях у близьких. Про це повідомила пресслужба відомства.

    У МВС зазначають, що більшість міток уже знешкодженні, тому російсько-окупаційні війська починають орієнтуватися за скупченням мобільного трафіку.

    В МВС просять поширити в громадах інформацію про потребу вимкнення геолокації.

    Як відімкнути геолокацію?

    В IPhone: Налаштування -> Приватність (Конфіденційність) -> Геолокація

    На Andoid: Налаштування -> Безпека й екстренні ситуації -> Геолокація

    Що робити, якщо бачите мітки?

    Їх слід замальовувати смолою, заклеювати фольгою або присипати землею. Замальовувати звичайною фарбою чи балончиком не варто: мітки наносять люмінесцентною фарбою, яка просвічуватиме крізь покриття.

    Окрім цього, одразу телефонуйте в поліцію за номером 102 і будьте готові назвати точне місцеперебування позначки: назву населеного пункту, відстань від нього або інші орієнтири.

    Кіберполіція також створила спеціальний бот для повідомлень про мітки, які окупанти залишають на дорогах. Можна сфотографувати точку, і вона потрапить до єдиної бази на Google Maps. Адреса бота — @ukraine_avanger_bot.

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    Теги: МВС окупанти Google Міноборони війна поліція безпека
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    Поліція просить українців вимкнути геолокацію на телефонах. Чому це важливо?