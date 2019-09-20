З’явилося відео, як Белько на мосту розстрілює поліцейський дрон



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Олексій Белько пострілом збив поліцейський дрон

Олексій Белько з 2014 по 2017 прослужив в АТО снайпером у 8-му полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій

Колишній військовий снайпер Олексій Белько, який погрожував підірвати міст Метро у Києві, з вогнепальної зброї збив поліцейський квадрокоптер під час спецоперації з його затримання.

Відповідне відео опублікував у Facebook директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

«Стрілянина підозрюваного Белька, який три роки з 2014 по 2017 прослужив в АТО снайпером у 8-му полку спеціального призначення ССО, по двом поліцейським спостережним дронам з турецької гладкоствольної рушниці Hatsan Escort. Один з беспілотників (вартість декілька десятків тисяч гривень) падає у Дніпро одразу після пострілу - це зафіксувала стаціонарна камера спостереження на виїзді з мосту на лівому березі», - прокоментував відео Шевченко.

Нагадаємо, Дніпровський районний суд Києва 20 вересня обрав запобіжний захід для ветерана бойових дій на Донбасі Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро у Києві. Його взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 288 тисяч гривень.

Ексвійськовий підозрюється за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про мінування), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Йому загрожує покарання до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.

Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.