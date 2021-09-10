Під Одесою виявили плантацію конопель із парканом та системою поливу (фото)

Правоохоронці вилучили більше 150 кущів рослин, які оцінили у 3,5 млн грн

Поліцейські виявили плантацію коноплі на околиці села Великий Дальник, що в Одеському районі. Усього вилучили понад 150 кущів загальною вартістю 3,5 мільйони гривень, повідомили в пресслужбі Націполіції області.

Згідно з повідомленням, коноплю вирощували на двох ділянках, огороджених парканом та оснащеними системою поливу. Під час обшуків в межах справи за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України правоохоронці вилучили понад 150 кущів.

Рослини передали на експертизу. За її результатами слідчі кваліфікують подію та внесуть інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі поліцейські намагаються встановити, кому належить ділянка, та хто саме займався вирощуванням коноплі.

Нагадаємо, у рамках операції «Мак» правоохоронці Бориспільського районного управління поліції виявили у місцевого жителя незаконні посіви конопель, які він вирощував у спеціально обладнаних теплицях.

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