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    У День міста в Одесі відкрили бронзовий барельєф з образом відомого літературного персонажа

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    У День міста в Одесі відкрили бронзовий барельєф з образом відомого літературного персонажа

    Одеса прийняла в подарунок від Харкова бронзовий 3D барельєф за мотивами легендарного твору Іллі Ільфа і Євгенія Петрова «12 стільців»

    У День міста Одеси, у Літньому театрі Міського саду відбулося урочисте відкриття бронзового 3D барельєфа за мотивами легендарного твору Іллі Ільфа і Євгенія Петрова «12 стільців».

    Незвичайний подарунок на честь 225-річчя Одеса отримала від Харкова, з яким у міста склалися багаторічна співпраця і дружба.

    У святковій події взяли участь: віцемер Павло Вугельман, відомі одеські письменники і краєзнавці Михайло Пойзнер і Олег Губар, ініціатор подарунка одеситам - депутат Харківської міської ради Габріель Михайлов, депутат Одеської міської ради Олег Етнарович, автор композиції - заслужений художник України, скульптор Катіб Мамедов.

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    У День міста в Одесі відкрили бронзовий барельєф з образом відомого літературного персонажа
    У День міста в Одесі відкрили бронзовий барельєф з образом відомого літературного персонажа
    У День міста в Одесі відкрили бронзовий барельєф з образом відомого літературного персонажа
    У День міста в Одесі відкрили бронзовий барельєф з образом відомого літературного персонажа
    У День міста в Одесі відкрили бронзовий барельєф з образом відомого літературного персонажа

    На бронзовому барельєфі зображено образ Іполита Матвійовича Вороб'янінова - Кіси, створений актором Сергієм Філіпповим у фільмі «12 стільців» у 1971 році. 

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