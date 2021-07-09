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    Найбільші й дуже рідкісні: у Одесі зазнімкували жуків-оленів (фото, відео)

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    Мають розмір понад сім сантиметрів - Найбільші й дуже рідкісні: у Одесі зазнімкували жуків-оленів (фото, відео)
    Мають розмір понад сім сантиметрів

    Ці комахи занесені до Червоної книги України

    В Одесі вдалося сфотографувати представників червонокнижного виду, найбільших комах, які мешкають в Україні – жуків-оленів.

    Фото оприлюднили у телеграмі 7 каналу. Як повідомляється, комах побачили під Іванівським мостом.

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    Найбільші й дуже рідкісні: у Одесі зазнімкували жуків-оленів (фото, відео)
    Найбільші й дуже рідкісні: у Одесі зазнімкували жуків-оленів (фото, відео)
    Фото з телеграму 7 каналу

    Жуки-олені належать до родини рогачевих. Розміри сягають 7,5 сантиметра завдовжки. Через вирубування лісів та зміну екологічного стану вони зараз вимирають, тож занесені до Червоної книги України.

    Нагадаємо, нещодавно на одному з найбільших музичних фестивалів «Atlas Weekend» відбулося шоу з використанням тварин зі звуком та світлом. Співачка Тіна Кароль виступила з жовтим пітоном.

    А днями в національному парку «Тузлівські лимани» було встановлено пам’ятник бабаку.
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    Теги: Одеса
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    Найбільші й дуже рідкісні: у Одесі зазнімкували жуків-оленів (фото, відео)